Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: ''Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başlanmıştır''
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: ''Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başlanmıştır''
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı bir süredir merak ediliyordu. Bugüne kadar birden fazla teknik direktörün ismi geçerken, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP açıklaması ile birlikte Norveçli teknik adamın bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı söyleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın görüşmesinden beklediği sonucu alamayınca başka alternatiflere yönelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni teknik direktör konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulübün yaptığı resmi açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Deneyimli teknik adamın bugün saat 14.00 ila 15.00 arasında İstanbul'da olması bekleniyor.
Yapılan açıklama, kulübün X hesabından da paylaşıldı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın