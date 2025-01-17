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Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: ''Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başlanmıştır''

Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu: ''Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başlanmıştır''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:56

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı bir süredir merak ediliyordu. Bugüne kadar birden fazla teknik direktörün ismi geçerken, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP açıklaması ile birlikte Norveçli teknik adamın bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı söyleniyor.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın görüşmesinden beklediği sonucu alamayınca başka alternatiflere yönelmişti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın görüşmesinden beklediği sonucu alamayınca başka alternatiflere yönelmişti.

Yeni teknik direktör konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeni teknik direktör konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli teknik adamın bugün saat 14.00 ila 15.00 arasında İstanbul'da olması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın bugün saat 14.00 ila 15.00 arasında İstanbul'da olması bekleniyor.

Yapılan açıklama, kulübün X hesabından da paylaşıldı👇

Yapılan açıklama, kulübün X hesabından da paylaşıldı👇
twitter.com

''Bilgilendirme | Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlanmıştır.''

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Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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