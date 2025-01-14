Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva Saç Tıraşı İçin Portekiz'den Berber Getirtti
Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva Saç Tıraşı İçin Portekiz'den Berber Getirtti
Futbolcuların sahadaki performansları kadar kişisel bakımlarına da özen gösterdikleri bilinir. Portekizli yıldız Rafa Silva, bu özenin en son örneği oldu. İstanbul’da sosyal medyada dikkatleri çeken bir buluşma gerçekleşti.
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Portekiz Milli Takımı'nın ünlü kuaförü Edgar Sousa, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva için Lizbon'dan İstanbul'a geldi.
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31 yaşındaki oyuncu, kişisel bakımına gösterdiği hassasiyeti bir kez daha kanıtladı.
Portekizli yıldızın tıraş olduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
İşte kendisine yapılan yorumlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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