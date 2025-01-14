Ortalığı Karıştırdı: Lyon Başkanı Hangi Türk Kulübün Transfer Teklifini Küfür Edip Reddetti?
Ortalığı Karıştırdı: Lyon Başkanı Hangi Türk Kulübün Transfer Teklifini Küfür Edip Reddetti?
Fransa'da mali zor günler geçiren Lyon'un negatif durumundan kurtulması için oyuncularını elden çıkarmak zorunda olduğu ifade ediliyordu. Kulüp Başkanı John Textor, yaşananlar hakkında konuştu. 508 milyon borcu olan ekibin başındaki isim, Türk takımlarına değinerek futbolcuları için yapılan teklifleri küfür ederek reddettiklerini açıkladı. Sözleri yankı uyandırınca 'bahsettiğim takım Galatasaray değil' dedi.
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Devre arası transfer dönemi Avrupa'da resmi olarak başladı, gözler de takımların kadrolarını nasıl güçlendireceğine çevrildi.
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Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Lyonlu Georges Mikautadze'nin kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı en çok merak edilen konular arasındaki yerini aldı.
Gürcü oyuncuyu üç senedir takip ettiklerini belirten Okan Buruk, transferde çok istekli olduklarını da dillendirmişti.
Fransız kulübün başkanından Türkiye'ye taş geldi.
John Textor, "Türkiye'den en iyi oyuncularımız için saçma sapan teklifler geldi. Onlara s******* gidin dedik." açıklamasında bulundu.
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Dikkat ve tepki çeken bu sözlerin ardından gazeteci Burhan Can Terzi, Textor'un Dursun Özbek'i aradığını paylaştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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