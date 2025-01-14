Ortalığı Karıştırdı: Lyon Başkanı Hangi Türk Kulübün Transfer Teklifini Küfür Edip Reddetti?

Fransa'da mali zor günler geçiren Lyon'un negatif durumundan kurtulması için oyuncularını elden çıkarmak zorunda olduğu ifade ediliyordu. Kulüp Başkanı John Textor, yaşananlar hakkında konuştu. 508 milyon borcu olan ekibin başındaki isim, Türk takımlarına değinerek futbolcuları için yapılan teklifleri küfür ederek reddettiklerini açıkladı. Sözleri yankı uyandırınca 'bahsettiğim takım Galatasaray değil' dedi.