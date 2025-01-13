Ciro Immobile'nin Ardından Gabriel Paulista'nın da Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yazıldı

Sabah saatlerinde Beşiktaş'tan Ciro Immobile'nin ayrılabileceği iddiası gündeme gelmişti. Ailesi İtalya'ya giden yıldızın da yönetimden izin isteyeceği konuşuluyordu. İmmobile'nin ardından bir yıldız için daha ayrılık iddiası gündeme geldi. İddialara göre Paulista da siyah beyazlı ekipten ayrılabilir. Paulista'nın ülkesine dönme iddiaları var.