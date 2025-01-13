Ciro Immobile'nin Ardından Gabriel Paulista'nın da Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yazıldı
Ciro Immobile'nin Ardından Gabriel Paulista'nın da Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yazıldı
Sabah saatlerinde Beşiktaş'tan Ciro Immobile'nin ayrılabileceği iddiası gündeme gelmişti. Ailesi İtalya'ya giden yıldızın da yönetimden izin isteyeceği konuşuluyordu. İmmobile'nin ardından bir yıldız için daha ayrılık iddiası gündeme geldi. İddialara göre Paulista da siyah beyazlı ekipten ayrılabilir. Paulista'nın ülkesine dönme iddiaları var.
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Kısa sürede savunmanın lideri olan Paulista yaşadığı iki sakatlığın ardından Beşiktaş'tan adeta koptu.
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Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen Paulista için Brezilya'da yayın yapan UOL'da transfer iddiası ortaya atıldı.
İddiaya göre Paulista bundan sonraki kariyerini Brezilya'da geçirip noktalamak istiyor. Bunun için de ilk temasları kurdu.
Gabriel Paulista'yı kadrosuna katmak için Corinthians'ın sıcak baktığı öğrenilirken Paulista'nın da bu teklifi değerlendirebileceği yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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