Los Angeles'taki Yangında Ali Koç'un Evi de Tehlikeye Girdi

Los Angeles'taki yangın bir bölgeyi adeta cehenneme çevirdi. Ölü sayısı giderek artarken ekonomik kayıbın da tahminlerin bile üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye'den birçok ünlü evini bu yangında kaybetmişti. Ancak yangın söndürülmedikçe bu kayıplar daha da artacağa benziyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un da evi şu anda tehlike bölgesinin içine girmiş durumda.

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