Los Angeles'taki Yangında Ali Koç'un Evi de Tehlikeye Girdi
Los Angeles'taki Yangında Ali Koç'un Evi de Tehlikeye Girdi
Los Angeles'taki yangın bir bölgeyi adeta cehenneme çevirdi. Ölü sayısı giderek artarken ekonomik kayıbın da tahminlerin bile üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye'den birçok ünlü evini bu yangında kaybetmişti. Ancak yangın söndürülmedikçe bu kayıplar daha da artacağa benziyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un da evi şu anda tehlike bölgesinin içine girmiş durumda.
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Los Angeles'taki yangın bir türlü durdurulamıyor. Can kayıpları ve ekonomik kayıpların ise tahmin edilenin üzerine çıkması korkutuyor.
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Türkiye'den birçok ünlünün evini kaybettiği yangınlarda Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Koç'un evi de tehlikeye girdi.
Koç’un evi, halen devam eden 4 ayrı yangının tam ortasında, deyim yerindeyse ateş çemberinin tam içinde kaldı.
Variety'nin haberine göre 19 milyon dolar istenen malikaneyi Ali Koç pazarlıkla 14.5 milyon dolar nakit parayla almıştı.
Evin manzarası sebebiyle bölgenin en iyi evlerinden olduğu söylenirken Sunset Strip'i tepeden gördüğü için önemli bir değer biçiliyor.
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Teknolojik özelliklerle bezeli evde sarı lacivert langırtlarsa epey dikkat çekiyor. Ev içinde sinema, bar gibi imkanlar da mevcut.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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