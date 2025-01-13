Donald Trump Grönland'ı Neden İstiyor?
Donald Trump Grönland'ı Neden İstiyor?
ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda yaptığı Grönland çıkışıyla dünya gündemine oturdu. Trump, Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini savundu. Peki, ilk başkanlık döneminde de buna benzer bir çağrıda bulunan Donald Trump Grönland'ı neden ısrarla almak istiyor? Yüzde 80'i buzullarla kaplı olan Grönland'ı bu kadar özel yapan ne? Birçok kişi bu soruların yanıtını merak ediyor.
Donald Trump'ın neden bu adayı almak istediğini öğrenmek için öncelikle Grönland'ı biraz tanımamız gerekiyor. Şimdi gelin, Grönland ile ilgili temel sorulara cevap vererek konuya girişimizi yapalım.
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Grönland Nerede?
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Grönland Hangi Ülkeye Ait?
Grönland'da Yaşam Koşulları Nasıl?
Donald Trump Grönland'ı Neden Almak İstiyor?
Grönland'ın küresel ticaret açısından önemli bir potansiyeli var.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Grönland'da milyarlarca varil petrol ve trilyonlarca metreküp doğal gaz bulunuyor.
Ayrıca Çin ve Rusya'nın arktik bölgeye artan ilgisi de Trump'ın sunduğu gerekçeler arasında yer alıyor.
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