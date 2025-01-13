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Donald Trump Grönland'ı Neden İstiyor?

Donald Trump Grönland'ı Neden İstiyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 09:47

ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda yaptığı Grönland çıkışıyla dünya gündemine oturdu. Trump, Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini savundu. Peki, ilk başkanlık döneminde de buna benzer bir çağrıda bulunan Donald Trump Grönland'ı neden ısrarla almak istiyor? Yüzde 80'i buzullarla kaplı olan Grönland'ı bu kadar özel yapan ne? Birçok kişi bu soruların yanıtını merak ediyor. 

Donald Trump'ın neden bu adayı almak istediğini öğrenmek için öncelikle Grönland'ı biraz tanımamız gerekiyor. Şimdi gelin, Grönland ile ilgili temel sorulara cevap vererek konuya girişimizi yapalım.

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Grönland Nerede?

Grönland Nerede?

Grönland, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Kanada ve İzlanda arası bir yerde konumlanıyor. Büyük kısmı buz tabakasıyla kaplı olan bu doğa harikası yer, 2.166.000 kilometrekarelik yüzölçümü ve 56.865 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. Çoğunluğu buzlarla kaplı olan ve dünyadan olabildiğince izole bir yerde olan bu ada, Türkiye'nin yaklaşık üç katı büyüklüğe sahip.

Grönland Hangi Ülkeye Ait?

Grönland Hangi Ülkeye Ait?

Tarihte Grönland'a ilk ayak basan kişiler Vikinglerdi. Ancak adanın modern tarihi, 18. yüzyılda Danimarka Krallığı tarafından sömürgeleştirilmesiyle şekillendi. Günümüzde Grönland Danimarka'nın bir parçası olsa da özerk bir yapıya sahip. Nitekim, bu adanın kendi parlamentosu ve başbakanı da bulunuyor. Yani Grönland, coğrafi olarak Kuzey Amerika'ya daha yakın olsa da siyasi olarak Danimarka'ya bağlı.

Grönland'da Yaşam Koşulları Nasıl?

Grönland'da Yaşam Koşulları Nasıl?

Grönland'da yaşam koşullarının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Zira burada kış aylarında güneş doğmuyor ve sıcaklıklar da -30 dereceye kadar düşebiliyor. Bunun yanında, topraklarının da tarıma pek elverişli olmadığı söyleniyor. 

Yaklaşık 60 binlik nüfusu olan ve çoğunluğu buzullarla kaplı olan bu devasa adada, insanlar çoğunlukla ithal ürünlere bel bağlamış durumda. Peki, tüm bu olumsuz koşullara rağmen ABD Başkanı Donald Trump neden burayı istiyor? Dilerseniz, daha fazla uzatmadan bu sorunun cevabına geçelim.

Donald Trump Grönland'ı Neden Almak İstiyor?

Donald Trump Grönland'ı Neden Almak İstiyor?

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyacı olduğunu söylemişti. İlk başkanlık döneminde de Grönland'a yatırımlar yapılabileceğini ifade eden Trump, bunun büyük bir gayrimenkul anlaşması olacağını ve Grönland'da yapılabilecek çok fazla şey olduğunu dile getirmişti.

1814'te Danimarka'ya katılan Grönland, iç işlerinde özerk olsa da savunma ve dış politika konusunda hala Danimarka'ya bağlı kalmaya devam ediyor. Buzullardan oluşan Grönland, küresel ısınma nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya olsa da jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip.

Zira Grönland, ABD'nin en kuzeydeki askeri varlığı olarak bilinen Pituffik Uzay Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Moskova ile New York arasında stratejik bir konumda yer alan bu üs, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndan başlatacağı olası bir saldırıya karşı erken bir uyarı amacıyla kurulmuştu. Grönland'ın bu üsse ev sahipliği yapıyor olması, Trump'ın Grönland'ı isteme nedenlerinden sadece bir tanesi. Şimdi diğer sebeplere bakalım!

Grönland'ın küresel ticaret açısından önemli bir potansiyeli var.

Grönland'ın küresel ticaret açısından önemli bir potansiyeli var.

Şimdi işin ekonomik boyutuna geçelim. Trump, daha önceden belirttiği gibi Grönland'ın yatırım için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Çünkü bu ada, küresel ticaret açısından kritik bir öneme sahip. Grönland-İzlanda-Birleşik Krallık geçidi, Atlantik Okyanusu'ndan Avrupa'ya giden en önemli güzergahlardan biri. 

Ayrıca Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu da Grönland'ın kara sularından geçtiği için bu bölge ABD ve dolayısıyla Donald Trump için önem arz ediyor. Zira bu rota sayesinde Avrupa ile Asya arasındaki mesafe önemli ölçüde azalabiliyor. 

Elbette şu anda Grönland'ın birçok yeri buzla kaplı, bu da gemilerle taşımacılığı zorlaştırıyor. Ancak küresel ısınmayla birlikte buzların zamanla eriyeceği düşünüldüğünde, yılın bazı dönemlerinde gemilerin bu bölgelerden daha rahat ilerleyebileceği düşünülüyor.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Grönland'da milyarlarca varil petrol ve trilyonlarca metreküp doğal gaz bulunuyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, Grönland'da milyarlarca varil petrol ve trilyonlarca metreküp doğal gaz bulunuyor.

Kurumun raporlarına göre Grönland, petrol ve doğal gazın yanı sıra nadir toprak elementlerine de sahip. Bu elementler telekomünikasyon için kullanılıyor. Şu anda ABD, bu ihtiyacının büyük kısmını Çin'den alarak giderdiği için Grönland'ın sahip olduğu bu zenginlikler, Trump'ın neden bu kadar ısrarcı olduğunun bir başka sebebi olarak öne çıkıyor. 

Kaynak: BBC

Ayrıca Çin ve Rusya'nın arktik bölgeye artan ilgisi de Trump'ın sunduğu gerekçeler arasında yer alıyor.

Ayrıca Çin ve Rusya'nın arktik bölgeye artan ilgisi de Trump'ın sunduğu gerekçeler arasında yer alıyor.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzulların erimesiyle yeni nakliye güzergahları ortaya çıkıyor. Bunu yakından takip eden Çin ve Rusya için bu bölgeler giderek önem kazanıyor. İşte, tam olarak bu sebeple Kuzey Atlantik rotası ve Grönland'ın jeopolitik önemi de artıyor. ABD, jeopolitik açıdan son derece önemli gördüğü bu adayı alarak bir taşla birden fazla kuş vurmayı hedefliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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