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Amerika'nın Demet Akalın'ıymış: Bir İçerik Üretici ABD Başkanı Donald Trump'ın Gramer Hatalarını İnceledi

Amerika'nın Demet Akalın'ıymış: Bir İçerik Üretici ABD Başkanı Donald Trump'ın Gramer Hatalarını İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2025 - 20:51

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İngilizce dilini öğrenme süreci, çoğumuz için gerçekten karmaşık bir durum. Küçük yaşlardan itibaren İngilizce eğitimine maruz kalıyoruz, ancak ne yazık ki bu dilin karmaşıklığını tam anlamıyla kavramakta zorlanıyoruz. Bu durum, dil öğrenme sürecimizin verimliliğini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Çağımızın en büyük gereklerinden biri de yabancı dil bildiğiniz üzere. Fakat bizim içinden çıkamadığımız gramer meselesi ile anadili İngilizce olanların arası sizce nasıl?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEsPOx...
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İngilizce öğrenimi ile ilgili videolar paylaşan Çilem Akar, Donald Trump'ın gramer hatalarını inceledi.

İngilizce öğrenimi ile ilgili videolar paylaşan Çilem Akar, Donald Trump'ın gramer hatalarını inceledi.

Demet Akalın'ın tweetlerini aratmayan o hatalar, özellikle bir türlü İngilizce öğrenemediğini düşünenleri rahatlattı.

Demet Akalın'ın tweetlerini aratmayan o hatalar, özellikle bir türlü İngilizce öğrenemediğini düşünenleri rahatlattı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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