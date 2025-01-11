“The Day of the Jackal”ın Tanıtım Yüzü Olan Milli Gururumuz Yusuf Dikeç Kendisine Yapılan Makyajı Paylaştı

2024'ün en çok konuşulan etkinliklerinden biri Paris Olimpiyatları olmuştu. Birçok sporcumuz ülkemizi kendi branşında temsil etti ve bazıları ülkemize madalyalarla döndü. Olimpiyatlara ise Yusuf Dikeç damgasını vurdu. Kendisinin rahat tavırları ve herhangi bir ekipman kullanmadan atışını gerçekleştirmesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Dikeç'le ilgili videolar, parodiler çekilirken, milli sporcumuz anime karakterine bile dönüştürülmüştü. Son olarak ise bir dizi müjdesi geldi.
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Geçtiğimiz senenin en iyi dizilerinden biri seçilen “The Day of the Jackal”ın tanıtım yüzü olan Yusuf Dikeç, kendisine yapılan makyajı paylaştı.
Başrolüne sevilen oyuncu Eddie Redmayne'nin yer aldığı dizide Dikeç'i görmek herkesi duygulandırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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