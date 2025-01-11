“The Day of the Jackal”ın Tanıtım Yüzü Olan Milli Gururumuz Yusuf Dikeç Kendisine Yapılan Makyajı Paylaştı

2024'ün en çok konuşulan etkinliklerinden biri Paris Olimpiyatları olmuştu. Birçok sporcumuz ülkemizi kendi branşında temsil etti ve bazıları ülkemize madalyalarla döndü. Olimpiyatlara ise Yusuf Dikeç damgasını vurdu. Kendisinin rahat tavırları ve herhangi bir ekipman kullanmadan atışını gerçekleştirmesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Dikeç'le ilgili videolar, parodiler çekilirken, milli sporcumuz anime karakterine bile dönüştürülmüştü. Son olarak ise bir dizi müjdesi geldi.