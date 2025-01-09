Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç The Day Of The Jackal Dizisine Konuk Oldu
Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç The Day Of The Jackal Dizisine Konuk Oldu
Milli atıcı Yusuf Dikeç Paris Olimpiyatları’ndaki başarısıyla sadece Türkiye’yi değil uluslararası sinema dünyasını da etkiledi. Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne yeni dizisi “The Day of the Jackal” için Dikeç’in soğukkanlı tavırlarından ilham aldı. SkyShowtime’da yayımlanan klipte Dikeç’in makyajın altındaki gizemi izleyenleri şaşkına çevirdi.
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Milli atıcı Yusuf Dikeç 2024 Paris Olimpiyatları’nda kazandığı gümüş madalya ve dikkat çeken soğukkanlı duruşuyla dünya çapında bir figür haline gelmişti.
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Bu başarı hikayesinin ardından bu kez de yabancı bir dizi ile karşımıza çıktı. SkyShowtime platformunda yayımlanan diziye konuk olan Dikeç, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve madalyasını bir çantaya koyduktan sonra yüzündeki makyajı silmeye başlayor.
Ardından Dikeç’in aslında Eddie Redmayne olduğu ortaya çıkıyor. Redmayne’in makyaj altındaki bu performans, yeni dizisi “The Day of the Jackal” için hazırladığı bir sürprizin parçasıydı.
“The Day of the Jackal”, Frederick Forsyth’in ünlü romanından uyarlanan ve iz bırakmış bir suikastçının hikayesini anlatıyor. Dizide Eddie Redmayne, kılık değiştirme konusunda ustalığıyla iz bırakmayan efsanevi bir keskin nişancıyı canlandırıyor. Yusuf Dikeç’in olimpiyatlardaki tavırları Redmayne’nin canlandırdığı karakterin soğukkanlı ve stratejik yapısına ilham kaynağı oldu.
Dizi SkyShowtime’da yayımlandıktan sonra kısa sürede 4,5 milyon izleyiciye ulaştı.
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Dizide Dikeç’in yer alışı ise kurgu ile gerçeği harmanlayan bir illüzyon olarak değerlendirildi. Dikeç’in yüz hatlarını ve karakterini referans alan Redmayne’in makyaj altındaki bu detaylı performansı diziyi daha da etkileyici kıldı.
İşte Yusuf Dikeç'in de X hesabından paylaştığı o sahne:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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