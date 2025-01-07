Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: “O Saygı Duyduğum Biri”

ABD’den yeniden başkanlığa seçilen Donal Trump, Beyaz Saray’da görevine başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Trump, Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmek istediğini söyledi. ABD Başkanı, Türkiye ile ilgili de önemli açıklamalarda buldu. Türklerin 2000 bin yıldır Suriye topraklarını istediğini söyleyen Trump, son yaşanan olaylarla bunu başardılar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “O benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum' açıklamasında bulundu.