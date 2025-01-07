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Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: “O Saygı Duyduğum Biri”

Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: “O Saygı Duyduğum Biri”

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2025 - 20:56

ABD’den yeniden başkanlığa seçilen Donal Trump, Beyaz Saray’da görevine başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Trump, Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmek istediğini söyledi. ABD Başkanı, Türkiye ile ilgili de önemli açıklamalarda buldu. Türklerin 2000 bin yıldır Suriye topraklarını istediğini söyleyen Trump, son yaşanan olaylarla bunu başardılar ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “O benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

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ABD’de yapılan son seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump 20 Ocak’ta görevine resmen başlayacak.

ABD’de yapılan son seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump 20 Ocak’ta görevine resmen başlayacak.

Trump bugün kameraların karşısında geçerek gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump bugün kameraların karşısında geçerek gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “arkadaşım” ifadelerini kullanan Trump, “O saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “arkadaşım” ifadelerini kullanan Trump, “O saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

Trump ayrıca Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği için, "Türkiye, Suriye'nin topraklarını 2000 yıldır istiyordu. Girdiler." açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği için, "Türkiye, Suriye'nin topraklarını 2000 yıldır istiyordu. Girdiler." açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.
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Donald Trump ayrıca Meksika’dan gelen göçmen akımını da eleştirdi ve Meksika Körfezi’nin isminin Amerika Körfezi olarak değiştireceğini ifade etti.

Donald Trump ayrıca Meksika’dan gelen göçmen akımını da eleştirdi ve Meksika Körfezi’nin isminin Amerika Körfezi olarak değiştireceğini ifade etti.

Trump, Hamas’ın rehin tuttuğu İsrail vatandaşlarının görevi devralacağı 20 Ocak’a kadar serbest almaması halinde Ortadoğu’nun cehennem döneceğini ve Hamas’ın bu işten zararlı çıkacağını söyledi.

Trump, Hamas’ın rehin tuttuğu İsrail vatandaşlarının görevi devralacağı 20 Ocak’a kadar serbest almaması halinde Ortadoğu’nun cehennem döneceğini ve Hamas’ın bu işten zararlı çıkacağını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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