Mersin’de Kimyasal Zehirlenme Şüphesi: 2 Kişi Hayatını Kaybeti

Mersin’de yabancı uyruklu 8 kişilik bir aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 6 kişi ise tedavi altına alındı. Aileden 5 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek kimyasal zehirlenme incelemesi yaptı.