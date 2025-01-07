Mersin’de Kimyasal Zehirlenme Şüphesi: 2 Kişi Hayatını Kaybeti
Mersin’de Kimyasal Zehirlenme Şüphesi: 2 Kişi Hayatını Kaybeti
Mersin’de yabancı uyruklu 8 kişilik bir aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 6 kişi ise tedavi altına alındı. Aileden 5 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek kimyasal zehirlenme incelemesi yaptı.
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Mersin’in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi’inde oturan 8 kişilik aile henüz sebebi belirlenmeyen bir olay yüzünden zehirlendi.
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Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldılan Rana ile Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 34 yaşındaki Memun, 9 yaşındaki Ahid, 7 yaşındaki İlaf, 4 yaşındaki Selem Elyusuf ile 1 yaşındaki Selam Duho Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.
Olay yerinden görüntüler
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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