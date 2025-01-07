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Gözaltına Alındı: Oyuncu Atakan Yılmaz’a Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Gözaltına Alındı: Oyuncu Atakan Yılmaz’a Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2025 - 17:23

Bu sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz’ın da yasa dışı bahse özendirici paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Atakan Yılmaz, Menajerimi Ara, Seversin ve Safir gibi dizilerde oynamıştı.

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Yasa dışı bahis soruşturmasında ünlülere yapılan operasyonlar sürüyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerden sonra Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahsi özendirdiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ünlülere yapılan operasyonlar sürüyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerden sonra Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahsi özendirdiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz’ın herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz’ın herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edildiğini duyurdu.

Bugün gözaltına alınan Atakan Yılmaz ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Bugün gözaltına alınan Atakan Yılmaz ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Atakan Yılmaz, Safir, Seversin, Menajerimi Ara gibi diziler ve Ölü Mevsim, Kar ve Ayı gibi filmlerde rol almıştı.

Atakan Yılmaz, Safir, Seversin, Menajerimi Ara gibi diziler ve Ölü Mevsim, Kar ve Ayı gibi filmlerde rol almıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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