Gözaltına Alındı: Oyuncu Atakan Yılmaz’a Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Gözaltına Alındı: Oyuncu Atakan Yılmaz’a Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Bu sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz’ın da yasa dışı bahse özendirici paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Atakan Yılmaz, Menajerimi Ara, Seversin ve Safir gibi dizilerde oynamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı bahis soruşturmasında ünlülere yapılan operasyonlar sürüyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerden sonra Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahsi özendirdiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz’ın herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edildiğini duyurdu.
Bugün gözaltına alınan Atakan Yılmaz ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.
Atakan Yılmaz, Safir, Seversin, Menajerimi Ara gibi diziler ve Ölü Mevsim, Kar ve Ayı gibi filmlerde rol almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın