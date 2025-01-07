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Telefon Dolandırıcıları İnanılmaz Bir Yöntemle Bu Sefer de Derya Köroğlu'nu Tuzağa Düşürdü

Telefon Dolandırıcıları İnanılmaz Bir Yöntemle Bu Sefer de Derya Köroğlu'nu Tuzağa Düşürdü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.01.2025 - 15:38 Son Güncelleme: 07.01.2025 - 15:43

Dolandırıcılar hız kesmiyor. Bu kez de ünlü bir isim telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, hesabının kopyalandığını iddia eden dolandırıcılarla 3 saat boyunca telefonla görüştü. Bu sürenin sonunda bir şeylerin ters gittiğini fark eden sanatçı için artık çok geç olmuştu. Detaylar içeriğimizde 👇

Kaynak: medya radar

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Telefon dolandırıcıları hız kesmeden insanların canını yakmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de herkesin sevdiği ünlü bir isim oldu.

Telefon dolandırıcıları hız kesmeden insanların canını yakmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de herkesin sevdiği ünlü bir isim oldu.

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, geçtiğimiz gün dolandırıcıların tuzağına düştü. 3 saatlik telefon görüşmesinde dolandırıcılar, sanatçının hesabının kopyalandığını söyledi.

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, geçtiğimiz gün dolandırıcıların tuzağına düştü. 3 saatlik telefon görüşmesinde dolandırıcılar, sanatçının hesabının kopyalandığını söyledi.

Arayan kişi Derya Köroğlu’na “Hesabınız kopyalanmış ve bahis oynanmaya çalışıldı. Bunu gerçekleştiren kişi ise yurtdışında bulunan biri. Ancak bu durum engellendi. Endişelenmeyin” dedi.

Bu kişi Köroğlu’na “Güvenlik nedeni ile diğer bankalardaki hesaplarınızın Merkez Bankası gözetiminde emniyete alınması gerekir” dedi.

Köroğlu, bu kişinin sorduğu soru üzerine hangi bankalarda hesaplarının olduğunu tek tek saydı. Dolandırıcı, Köroğlu’na “Hesaplarınız arasında havale işlemi yapacağız. Bu sayede paranızı emniyete alacağız” dedi ve hesapları boşaltma süreci de başladı.

Derya Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları söyledi:

Derya Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları söyledi:

'Yapılacak olan işlem kendi hesaplarım arasında transfer olduğu için şüphelenmedim. Fakat aralarda sanal hesap olduğunu söyledikleri iki farklı hesaba; farklı meblağlarda transferler de yaptım. Bunların da emniyet açısından olduğunu belirttiler. Bu sırada artık saat 17.00 oldu ve işlemler 100.000 TL sınırına takıldığı için biraz yavaşladı. Ancak bu fasılda durumun farkına vardım. Ama olan olmuştu”

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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