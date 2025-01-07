Telefon Dolandırıcıları İnanılmaz Bir Yöntemle Bu Sefer de Derya Köroğlu'nu Tuzağa Düşürdü
Telefon Dolandırıcıları İnanılmaz Bir Yöntemle Bu Sefer de Derya Köroğlu'nu Tuzağa Düşürdü
Dolandırıcılar hız kesmiyor. Bu kez de ünlü bir isim telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, hesabının kopyalandığını iddia eden dolandırıcılarla 3 saat boyunca telefonla görüştü. Bu sürenin sonunda bir şeylerin ters gittiğini fark eden sanatçı için artık çok geç olmuştu. Detaylar içeriğimizde 👇
Kaynak: medya radar
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Telefon dolandırıcıları hız kesmeden insanların canını yakmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de herkesin sevdiği ünlü bir isim oldu.
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Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, geçtiğimiz gün dolandırıcıların tuzağına düştü. 3 saatlik telefon görüşmesinde dolandırıcılar, sanatçının hesabının kopyalandığını söyledi.
Derya Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları söyledi:
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