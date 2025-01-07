Telefon Dolandırıcıları İnanılmaz Bir Yöntemle Bu Sefer de Derya Köroğlu'nu Tuzağa Düşürdü

Arayan kişi Derya Köroğlu’na “Hesabınız kopyalanmış ve bahis oynanmaya çalışıldı. Bunu gerçekleştiren kişi ise yurtdışında bulunan biri. Ancak bu durum engellendi. Endişelenmeyin” dedi.

Bu kişi Köroğlu’na “Güvenlik nedeni ile diğer bankalardaki hesaplarınızın Merkez Bankası gözetiminde emniyete alınması gerekir” dedi.

Köroğlu, bu kişinin sorduğu soru üzerine hangi bankalarda hesaplarının olduğunu tek tek saydı. Dolandırıcı, Köroğlu’na “Hesaplarınız arasında havale işlemi yapacağız. Bu sayede paranızı emniyete alacağız” dedi ve hesapları boşaltma süreci de başladı.