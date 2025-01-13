Altay Bayındır, Tarihi Performansı Sonrası İngiltere Basınından Övgüler Aldı
Altay Bayındır, Tarihi Performansı Sonrası İngiltere Basınından Övgüler Aldı
FA Cup mücadelesinde Manchester United, Arsenal ile karşılaştı. Favori Arsenal'i durduran isim ise milli yıldızımız Altay Bayındır oldu. Altay, bir normal sürede bir de penaltı atışlarında iki penaltı kurtararak turu getirdi. Maçın adamı da bu performans sonrası Altay oldu. Altay'ın performansına İngiltere basını da parantez açmayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altay Bayındır'ın iki penaltıyla yıldızlaştığı gecede Manchester United, Arsenal'i eleyerek üst tura çıkmayı başardı. İngiltere basını da Altay'a övgüler yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBR Football, "Oyunun her saniyesinde mükemmeldi. Arsenal'in yüksek toplarına karşı oldukça güvenliydi" yorumu yaptı.
DAZN ise "Maçta ve iki penaltıda dimdik duran Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal'in ezici baskısına rağmen bir üst tura yükselmesini sağladı" yorumunu okurlarıyla paylaştı.
BBC okuyucularına Altay'ın performansını "Manchester United kalecisi Altay Bayındır, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta 10 kişi kalan Manchester United'ın Arsenal'i penaltılarla yenmesinde parladı" şeklinde paylaştı.
The Sun ise Altay'a "kahraman" dedi ve "Altay Bayındır penaltılarda Manchester United'in kahramanı oldu" yorumu yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın