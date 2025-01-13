Altay Bayındır, Tarihi Performansı Sonrası İngiltere Basınından Övgüler Aldı

FA Cup mücadelesinde Manchester United, Arsenal ile karşılaştı. Favori Arsenal'i durduran isim ise milli yıldızımız Altay Bayındır oldu. Altay, bir normal sürede bir de penaltı atışlarında iki penaltı kurtararak turu getirdi. Maçın adamı da bu performans sonrası Altay oldu. Altay'ın performansına İngiltere basını da parantez açmayı ihmal etmedi.