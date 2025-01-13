Benfica'da Kerem Aktürkoğlu Rüzgarı Dindi, İşler Tersine Döndü

Kerem Aktürkoğlu ani bir kararla Benfica'nın yolunu tutmuştu. İlk maçından itibaren skora katkı yapan Kerem, Benfica tribünlerinini ayakta alkışladığı bir isme dönmüştü. Ancak Kerem'in hiçbir maçı 90 dakika tamamlayamaması ile başlayan gündem başka bir boyuta vardı. Kerem'in takımdaki koltuğu artık sallanıyor. Bir başka oyuncu tercih sıralamasında birkaç adım öne geçti.