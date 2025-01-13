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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu Rüzgarı Dindi, İşler Tersine Döndü

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu Rüzgarı Dindi, İşler Tersine Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 10:22

Kerem Aktürkoğlu ani bir kararla Benfica'nın yolunu tutmuştu. İlk maçından itibaren skora katkı yapan Kerem, Benfica tribünlerinini ayakta alkışladığı bir isme dönmüştü. Ancak Kerem'in hiçbir maçı 90 dakika tamamlayamaması ile başlayan gündem başka bir boyuta vardı. Kerem'in takımdaki koltuğu artık sallanıyor. Bir başka oyuncu tercih sıralamasında birkaç adım öne geçti.

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Kerem, Benfica'da rüya gibi bir başlangıç yapmış ve bir anda Portekiz ekibinin en sevilen isimleri arasına girmişti.

Kerem, Benfica'da rüya gibi bir başlangıç yapmış ve bir anda Portekiz ekibinin en sevilen isimleri arasına girmişti.

Ancak en iyi halinde bile Kerem'in hiçbir maçı tamamlayamaması gündem konusu olmuş teknik direktörün kendisini pek de tutmadığı iddia edilmişti.

Ancak en iyi halinde bile Kerem'in hiçbir maçı tamamlayamaması gündem konusu olmuş teknik direktörün kendisini pek de tutmadığı iddia edilmişti.

Kupada ise Kerem adeta taca çıktı. Yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kalan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından tercih edilmedi.

Kupada ise Kerem adeta taca çıktı. Yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kalan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından tercih edilmedi.

Benfica’nın genç yıldızı Andreas Schjelderup, Sporting Lizbon’a karşı attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Schjelderup’un yükselen performansı, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’deki yerini tehlikeye attı.

Benfica’nın genç yıldızı Andreas Schjelderup, Sporting Lizbon’a karşı attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Schjelderup’un yükselen performansı, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’deki yerini tehlikeye attı.

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola da bu tehlikeyi sayfalarına taşıdı ve Kerem'i uyardı:

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola da bu tehlikeyi sayfalarına taşıdı ve Kerem'i uyardı:

“Schjelderup, Luz’a geldikten iki yıl sonra ilk 11’e yerleşti ve sergilediği performansla teknik direktör Bruno Lage’i etkiledi. Kadrodaki yerini giderek sağlamlaştırıyor ve Kerem Aktürkoğlu için önemli bir tehdit haline geliyor.”

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Schjelderup’un yükselen formu ve finaldeki etkili oyunu Bruno Lage için ölçü olmuş gibi duruyor. Kerem'in performansı ise bu tercihten sonra merakla bekleniyor.

Schjelderup’un yükselen formu ve finaldeki etkili oyunu Bruno Lage için ölçü olmuş gibi duruyor. Kerem'in performansı ise bu tercihten sonra merakla bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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