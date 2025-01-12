Şenol Güneş, Eren Elmalı Transferinde Galatasaray'a Ağır Suçlamalarda Bulundu
Şenol Güneş, Eren Elmalı Transferinde Galatasaray'a Ağır Suçlamalarda Bulundu
Galatasaray'ın transferdeki en önemli hedefi Eren Elmalı oldu. Eren Elmalı'da anlaşma sağlandığı iddia edilse de henüz bir gelişme yaşanmadı. Bugün Antalyaspor maçı sonrası ise Şenol Güneş, Galatasaray'a suçlamalarda bulundu. Güneş, futbolcunun 'kafasının karıştırıldığını' söyledi. Güneş'ten Eren'e de mesaj vardı.
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Galatasaray'ın transfer hedefindeki Eren Elmalı için Şenol Güneş'ten sert ifadeler geldi. Güneş oyuncusuna ve talibi Galatasaray'a ateş püskürdü.
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"Karşı kulüp teklifi yapabilir, onu kulübe yaparlar, kulüple konuşur ama oyuncuya yapmaması lazım." diyerek Galatasaray'ı eleştirdi.
"Benim mukaveleli oyuncum şu anda sahada olmalı." diyen Şenol Güneş, "Ben gitmesini istemem. Bu yönetim de vermek istemez. Ama oyuncu gitmek istiyorsa..." dedi.
Şenol Güneş, "İşte 'oynayan oyuncuyu niye bırakıyorsunuz?’. Oyuncu gitmek istiyorsa zor durumda kalıyorsunuz. Eğer bir oyuncu gitmek istiyorsa oyuncu gidebilir." dedi.
Şenol Güneş son olarak "Alacak olan kulüpler de bu ekonomik beklentileri bilmeli. Yoksa böyle kafa karıştırarak yapılan işler doğru değil." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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