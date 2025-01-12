Şenol Güneş, Eren Elmalı Transferinde Galatasaray'a Ağır Suçlamalarda Bulundu

Galatasaray'ın transferdeki en önemli hedefi Eren Elmalı oldu. Eren Elmalı'da anlaşma sağlandığı iddia edilse de henüz bir gelişme yaşanmadı. Bugün Antalyaspor maçı sonrası ise Şenol Güneş, Galatasaray'a suçlamalarda bulundu. Güneş, futbolcunun 'kafasının karıştırıldığını' söyledi. Güneş'ten Eren'e de mesaj vardı.