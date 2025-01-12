Altay Bayındır İki Penaltı Kurtardığı Gecede FA Cup'a Damga Vurdu
Altay Bayındır İki Penaltı Kurtardığı Gecede FA Cup'a Damga Vurdu
Fenerbahçe'den transfer olduğu Manchester United'da Ten Hag dönemi bir türlü Altay Bayındır'a şans gelmemişti. Ten Hag'ın gidişiyle gelen Amorim ise Altay'a güvenini Arsenal karşısında forma vererek gösterdi. Altay da bu şansı harika bir şekilde değerlendirdi. Manchester'ın penaltılarla tur atladığı gecede Altay kendi kariyerine altın bir sayfa ekledi. İki penaltı kurtardığı gecede taraftarlar Altay'a övgüler yağdırdı.
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Manchester United, FA Cup'ta Arsenal ile karşı karşıya geldiği maçta penaltılarla tur atlayan taraf olurken gecenin adamı Altay oldu.
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Maçın normal süresinde bir penaltı kurtaran Altay, penaltılara giden maçta da bir penaltı kurtardı ve turu getiren isim oldu.
Maç sonunda resmi hesap dahil Manchester United taraftarı Altay'ı övgülere boğdu.
Kulüpten resmi paylaşım: Bu adamdan ne performans ama...
"Bu adama herkesin bir özür borcu var."
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"Onana tehlikede."
"Teşekkürler Altay"
"Ten Hag buraya geldiğinden beri size şunu söylemiştim: Eğer bu adama Onana'nın elde ettiği şans verilirse Onana'yı yedek kulübesine gönderecektir."
"Senden şüphe ettiğim için özür dilerim. Topu tekmeleyemezsin ama kimsenin yapamayacağı şekilde penaltıları kurtarabilirsin."
"Altay kaleye, Onana yedeğe."
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"Tam anlamıyla kahraman"
"Bu adam bugün ekranlarımızı şenlendirdi, iki penaltı kurtardı, tartışmasız maçın adamıydı. 🤩❤️"
BONUS: Manchester United'ın X hesabının header'ında Altay Bayındur kurtarışı var
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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