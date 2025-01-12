Altay Bayındır İki Penaltı Kurtardığı Gecede FA Cup'a Damga Vurdu

Fenerbahçe'den transfer olduğu Manchester United'da Ten Hag dönemi bir türlü Altay Bayındır'a şans gelmemişti. Ten Hag'ın gidişiyle gelen Amorim ise Altay'a güvenini Arsenal karşısında forma vererek gösterdi. Altay da bu şansı harika bir şekilde değerlendirdi. Manchester'ın penaltılarla tur atladığı gecede Altay kendi kariyerine altın bir sayfa ekledi. İki penaltı kurtardığı gecede taraftarlar Altay'a övgüler yağdırdı.