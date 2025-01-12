TFF Yeni Harcama Limitlerini Açıkladı: Trabzonspor En Geniş Limite Sahip
TFF Yeni Harcama Limitlerini Açıkladı: Trabzonspor En Geniş Limite Sahip
TFF dün akşam saatlerinde transfer limitinden sapma oranını çıkardığını açıklamıştı. Sabah saatlerinde ise bu karardan vazgeçildi. İki karar arasında neredeyse 12 saat bile olmaması dikkat çekti. Akşam saatlerinde ise yeni limitler duyuruldu. Fenerbahçe ya da Galatasaray beklenirken zirvede sürpriz bir takım var.
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TFF ara transfer döneminin başlangıcı öncesinde yeni limitleri kamuoyu ile paylaştı.
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%30'luk sapma limitini önce kaldıran sonra yeniden uygulanmaya devam edeceğini açıklayan TFF'nin listesinde zirvede sürpriz bir takım var.
%30 sapma ile belirlenen limitlerde 4.983.615.510 TL ile Trabzonspor ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe bu listede 2.381.740.752 TL limit ile ikinci sırayı aldı.
2.293.888.055 TL'lik bütçe ile Galatasaray ise 3.sırada yer aldı.
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Dört büyükler içinde harcama limitinde en geride olan takım ise 1.195.663.318 TL ile Beşiktaş oldu.
Listenin tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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