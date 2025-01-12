TFF Yeni Harcama Limitlerini Açıkladı: Trabzonspor En Geniş Limite Sahip

TFF dün akşam saatlerinde transfer limitinden sapma oranını çıkardığını açıklamıştı. Sabah saatlerinde ise bu karardan vazgeçildi. İki karar arasında neredeyse 12 saat bile olmaması dikkat çekti. Akşam saatlerinde ise yeni limitler duyuruldu. Fenerbahçe ya da Galatasaray beklenirken zirvede sürpriz bir takım var.