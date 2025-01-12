İngiltere FA Cup'ta Tottenham 5.Lig Takımı Tamworth'a Konuk Oldu

Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımlarının alt lig takımlarıyla karşılaşması her zaman peri masallarına ihtimal yaratıyor. Ancak bizdeki statü gereği güçlü takım her zaman ev sahibi (seri başı) oluyor. İngiltere ise futbolun ruhu gereği bu kuralı uygulamıyor. Premier Lig takımları bu sebeple amatör takımlara konuk olabiliyor. Bugün öyle bir gündü.