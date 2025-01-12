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İngiltere FA Cup'ta Tottenham 5.Lig Takımı Tamworth'a Konuk Oldu

İngiltere FA Cup'ta Tottenham 5.Lig Takımı Tamworth'a Konuk Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 19:16

Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımlarının alt lig takımlarıyla karşılaşması her zaman peri masallarına ihtimal yaratıyor. Ancak bizdeki statü gereği güçlü takım her zaman ev sahibi (seri başı) oluyor. İngiltere ise futbolun ruhu gereği bu kuralı uygulamıyor. Premier Lig takımları bu sebeple amatör takımlara konuk olabiliyor. Bugün öyle bir gündü.

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Premier Lig'in güçlü ve köklü ekiplerinden Tottenham bugün FA Cup'ta özel bir kulübe misafir oldu. 5.Lig ekibi Tamworth ev sahibi olarak FA Cup maçına çıktı.

Premier Lig'in güçlü ve köklü ekiplerinden Tottenham bugün FA Cup'ta özel bir kulübe misafir oldu. 5.Lig ekibi Tamworth ev sahibi olarak FA Cup maçına çıktı.

Mütevazı "takım otobüsü" ile maça gelen Tamworth tarihi bir gün yaşadı. Tottenham'ı iyi bir misafirperverlikle ağırlayan 5.Lig ekibi medyanın ana gündem maddesiydi.

Mütevazı "takım otobüsü" ile maça gelen Tamworth tarihi bir gün yaşadı. Tottenham'ı iyi bir misafirperverlikle ağırlayan 5.Lig ekibi medyanın ana gündem maddesiydi.

Kısıtlı soyunma odası ve yedek kulübesi imkanarıyla haber olan Tamworth içni Tottenham hocası Ange Postecoglou, "Futbolcularım küçümsemeyecek hepsi o sahalardan geldi" diyerek medyaya gerekli mesajı vermişti.

Kısıtlı soyunma odası ve yedek kulübesi imkanarıyla haber olan Tamworth içni Tottenham hocası Ange Postecoglou, "Futbolcularım küçümsemeyecek hepsi o sahalardan geldi" diyerek medyaya gerekli mesajı vermişti.

Maçın normal süresi sürpriz bir şekilde Tamworth'un güçlü direnişiyle 0-0 sona erdi.

Maçın normal süresi sürpriz bir şekilde Tamworth'un güçlü direnişiyle 0-0 sona erdi.

Maç esnasında filelerdeki kopukluğu ise aynı zamanda bir muhasebeci olan Zara bantla kale direğine bantlayarak çözdü.

Maç esnasında filelerdeki kopukluğu ise aynı zamanda bir muhasebeci olan Zara bantla kale direğine bantlayarak çözdü.
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Uzatmalarda misafir Tottenham 3 gol bularak Tamworth'u kupa dışına itti.

Uzatmalarda misafir Tottenham 3 gol bularak Tamworth'u kupa dışına itti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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