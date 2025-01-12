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Altay Bayındır, Manchester United Formasıyla Arsenal Karşısında Penaltı Kurtardı

Altay Bayındır, Manchester United Formasıyla Arsenal Karşısında Penaltı Kurtardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 20:19

Altay Bayındır, İngiltere'de istediği forma şansını Ten Hag ile bir türlü bulamamıştı. Amorim'in gelişiyle Manchester United'da birçok şey değişti. Altay da bu değişimden faydalandı. Altay, Arsenal ile oynanan FA Cup maçında kaleyi aldı. Arsenal karşısında maça damga vurmayı da başardı.

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Manchester United'da Altay için işler pek yaver gitmedi. Ancak Ten Hag'ın gidişi ona da yeni bir şans doğurdu.

Manchester United'da Altay için işler pek yaver gitmedi. Ancak Ten Hag'ın gidişi ona da yeni bir şans doğurdu.

Ruben Amorim, Arsenal ile oynanan FA Cup maçında Altay Bayındır'a şans verdi ve Altay da bu maça damga vurmayı başardı.

Ruben Amorim, Arsenal ile oynanan FA Cup maçında Altay Bayındır'a şans verdi ve Altay da bu maça damga vurmayı başardı.

Altay, 72.dakikada maç 1-1 devam ederken Martin Odegaard'ın penaltısını kurtarmayı başardı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmaya gitti.

Altay, 72.dakikada maç 1-1 devam ederken Martin Odegaard'ın penaltısını kurtarmayı başardı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmaya gitti.

Altay'ın kurtarışı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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