Altay Bayındır, Manchester United Formasıyla Arsenal Karşısında Penaltı Kurtardı

Altay Bayındır, İngiltere'de istediği forma şansını Ten Hag ile bir türlü bulamamıştı. Amorim'in gelişiyle Manchester United'da birçok şey değişti. Altay da bu değişimden faydalandı. Altay, Arsenal ile oynanan FA Cup maçında kaleyi aldı. Arsenal karşısında maça damga vurmayı da başardı.