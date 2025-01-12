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Başakşehir - Galatasaray Maçı Sonrasında Edin Dzeko'dan İlginç Paylaşım

Başakşehir - Galatasaray Maçı Sonrasında Edin Dzeko'dan İlginç Paylaşım

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 22:24

Galatasaray, Başakşehir deplasmanından iki gollü galibiyetle döndü. Maçın ardından birçok konuda taraftarlar yine ikiye bölündü. Tartışmalı hakem kararlarına Fenerbahçe kaptanlarından Dzeko da katıldı. Edin Dzeko'nun paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...

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Başakşehir-Galatasaray maçının ardından tartışmalı hakem kararlarına bir tepki de Edin Dzeko'dan geldi.

Başakşehir-Galatasaray maçının ardından tartışmalı hakem kararlarına bir tepki de Edin Dzeko'dan geldi.

Edin Dzeko, maçın ardından rakipleri Galatasaray'a olay bir gönderme yaptı ve hakem kararlarını paylaşımı ile eleştirdi.

Edin Dzeko, maçın ardından rakipleri Galatasaray'a olay bir gönderme yaptı ve hakem kararlarını paylaşımı ile eleştirdi.

Edin Dzeko'nun paylaşımı:

Edin Dzeko'nun paylaşımı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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