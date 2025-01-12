Başakşehir - Galatasaray Maçı Sonrasında Edin Dzeko'dan İlginç Paylaşım

Galatasaray, Başakşehir deplasmanından iki gollü galibiyetle döndü. Maçın ardından birçok konuda taraftarlar yine ikiye bölündü. Tartışmalı hakem kararlarına Fenerbahçe kaptanlarından Dzeko da katıldı. Edin Dzeko'nun paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...