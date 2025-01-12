Lider Galatasaray Zorlandığı Başakşehir Karşısında 3 Puanı Barış Alper'le Aldı

Süper Lig'de haftanın zorlu maçlarından birinde Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlansa da hata yapmadı. Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı gecede üç puan Galatasaray'ın oldu. Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkardı. Galatasaray'a karşı Başakşehir'in tek golü Piatek'ten geldi.