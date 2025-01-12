Lider Galatasaray Zorlandığı Başakşehir Karşısında 3 Puanı Barış Alper'le Aldı
Lider Galatasaray Zorlandığı Başakşehir Karşısında 3 Puanı Barış Alper'le Aldı
Süper Lig'de haftanın zorlu maçlarından birinde Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlansa da hata yapmadı. Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı gecede üç puan Galatasaray'ın oldu. Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkardı. Galatasaray'a karşı Başakşehir'in tek golü Piatek'ten geldi.
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Haftanın kritik maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu.
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59.dakikadaki golleriyle üç puana uzanmayı bildi.
Barış Alper golden sonra ölüm yıldönümü olan Ahmet Çalık'ı da unutmadı. Ahmet Çalık'ın Galatasaray formasıyla golünü kutladı.
Maçta ev sahibinin tek golü ise Piatek'ten geldi. Maçta son bölümde Başakşehir baskısı olsa da sonuç çıkmadı ve üç puan sarı kırmızılıların oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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