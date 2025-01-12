onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Lider Galatasaray Zorlandığı Başakşehir Karşısında 3 Puanı Barış Alper'le Aldı

Lider Galatasaray Zorlandığı Başakşehir Karşısında 3 Puanı Barış Alper'le Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 20:59

Süper Lig'de haftanın zorlu maçlarından birinde Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlansa da hata yapmadı. Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı gecede üç puan Galatasaray'ın oldu. Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkardı. Galatasaray'a karşı Başakşehir'in tek golü Piatek'ten geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın kritik maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu.

Haftanın kritik maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59.dakikadaki golleriyle üç puana uzanmayı bildi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42 ve 59.dakikadaki golleriyle üç puana uzanmayı bildi.

Barış Alper golden sonra ölüm yıldönümü olan Ahmet Çalık'ı da unutmadı. Ahmet Çalık'ın Galatasaray formasıyla golünü kutladı.

Barış Alper golden sonra ölüm yıldönümü olan Ahmet Çalık'ı da unutmadı. Ahmet Çalık'ın Galatasaray formasıyla golünü kutladı.

Maçta ev sahibinin tek golü ise Piatek'ten geldi. Maçta son bölümde Başakşehir baskısı olsa da sonuç çıkmadı ve üç puan sarı kırmızılıların oldu.

Maçta ev sahibinin tek golü ise Piatek'ten geldi. Maçta son bölümde Başakşehir baskısı olsa da sonuç çıkmadı ve üç puan sarı kırmızılıların oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
11
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın