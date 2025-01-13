Beşiktaş'ta Aradığını Bulamayan Ciro Immobile'nin İtalya'ya Döneceği İddia Edildi

Beşiktaş sezona Süper Kupa ile başlarken galibiyetin mimarlarından biri de Immobile'ydi. Sezona iyi başlayan, galibiyetler alan siyah beyazlıların saha içi lideriydi aynı zamanda. Ancak Beşiktaş'taki düşüş onu da vurdu. Sakatlıklar, golsüz haftalar derken kulislerde Immobile'nin mutsuz olduğu konuşuluyor. Fanatik gazetesi ayrılığın yakın olduğunu iddia ediyor.

Kaynak