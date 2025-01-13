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Beşiktaş'ta Aradığını Bulamayan Ciro Immobile'nin İtalya'ya Döneceği İddia Edildi

Beşiktaş'ta Aradığını Bulamayan Ciro Immobile'nin İtalya'ya Döneceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 09:59

Beşiktaş sezona Süper Kupa ile başlarken galibiyetin mimarlarından biri de Immobile'ydi. Sezona iyi başlayan, galibiyetler alan siyah beyazlıların saha içi lideriydi aynı zamanda. Ancak Beşiktaş'taki düşüş onu da vurdu. Sakatlıklar, golsüz haftalar derken kulislerde Immobile'nin mutsuz olduğu konuşuluyor. Fanatik gazetesi ayrılığın yakın olduğunu iddia ediyor. 

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Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Rafa Silva ile Immobile'nin performansı çok konuşuluyordu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Rafa Silva ile Immobile'nin performansı çok konuşuluyordu.

Ancak keskin düşüşe Ciro Immobile de engel olamadı. Sakatlıklar da yaşayan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta mutsuz olduğu iddia edildi.

Ancak keskin düşüşe Ciro Immobile de engel olamadı. Sakatlıklar da yaşayan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta mutsuz olduğu iddia edildi.

Ayrıca haberde yıldız ismin ailesinin, İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü yazıldı. Immobile'ye de teklifler var.

Ayrıca haberde yıldız ismin ailesinin, İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü yazıldı. Immobile'ye de teklifler var.

Serie A kulüplerinden teklif alan Immobile ayrılmak istiyor. Ancak bu hafta yönetimle görüşecek İtalyan oyuncuyu yönetim bırakmak istemiyor.

Serie A kulüplerinden teklif alan Immobile ayrılmak istiyor. Ancak bu hafta yönetimle görüşecek İtalyan oyuncuyu yönetim bırakmak istemiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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