Sergen Yalçın'ın Canlı Yayında Evlilik İsteği İzleyenleri Güldürdü

Sergen Yalçın, Ekol Tv'de yaptığı yorumlar her hafta spor dünyasına damga vuruyor. Bunun yanında Yalçın'ın esprili yorumları da sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden. Candaş Tolga Işık'la zaman zaman atışmaya varan esprilerde bugün başka bir boyuta geçildi. Sergen Yalçın 'Evlensek mi?' diye başladığı sohbeti çocuk özlemiyle bitirdi. Bunun sebebi ise genlerinin geçme ihtimali...