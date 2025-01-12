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Sergen Yalçın'ın Canlı Yayında Evlilik İsteği İzleyenleri Güldürdü

Sergen Yalçın'ın Canlı Yayında Evlilik İsteği İzleyenleri Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 00:26

Sergen Yalçın, Ekol Tv'de yaptığı yorumlar her hafta spor dünyasına damga vuruyor. Bunun yanında Yalçın'ın esprili yorumları da sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden. Candaş Tolga Işık'la zaman zaman atışmaya varan esprilerde bugün başka bir boyuta geçildi. Sergen Yalçın 'Evlensek mi?' diye başladığı sohbeti çocuk özlemiyle bitirdi. Bunun sebebi ise genlerinin geçme ihtimali...

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Sergen Yalçın, Ekol TV'de bu akşamki yorumlarına evlilik isteğini de ekledi. Candaş Tolga Işık'a "Evlensek mi acaba?" diye soran Sergen Yalçın yine güldürdü.

Sergen Yalçın, Ekol TV'de bu akşamki yorumlarına evlilik isteğini de ekledi. Candaş Tolga Işık'a "Evlensek mi acaba?" diye soran Sergen Yalçın yine güldürdü.

"Tam evlilik çağında değil miyiz?" diyen Sergen Yalçın, falında evlilik çıktığını söyledi. "Bir küçük Sergen olmasın mı?" diyen Sergen Yalçın "bizim gibi futbolcuların öyle olmuyor yetenek geçmiyor ama" açıklaması yaptı.

"Tam evlilik çağında değil miyiz?" diyen Sergen Yalçın, falında evlilik çıktığını söyledi. "Bir küçük Sergen olmasın mı?" diyen Sergen Yalçın "bizim gibi futbolcuların öyle olmuyor yetenek geçmiyor ama" açıklaması yaptı.

Sergen Yalçın, "Benim çocuğum olabilir ama" dedi ve "buradan bir duyuru yapalım evlenmek isteyen..." diyerek stüdyoyu ve ekran başındakileri güldürdü.

Sergen Yalçın, "Benim çocuğum olabilir ama" dedi ve "buradan bir duyuru yapalım evlenmek isteyen..." diyerek stüdyoyu ve ekran başındakileri güldürdü.

İşte hepimizi güldüren o anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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