Çocuklar Pep Guardiola'dan İmza İstediklerine Pişman Oldular
Çocuklar Pep Guardiola'dan İmza İstediklerine Pişman Oldular
Futbolun aykırı isimlerinden Pep Guardiola'nın her yaptığı hareket olay oluyor. Açıklamaları, siyasi görüşleri, kaybettiğinde kendini kaybedişi... Son zamanlarda Guardiola'yı manşetlere taşıyan birkaç konu bunlardı. Bugünse eğlenceli mi rahatsız edici mi karar vermekte zorlanacağınız bir video ile karşınızda. İmza isteyen çocuklara Guardiola'dan şakayla karışık sert sözler geldi.
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O sadece futbola dair görüşleri değil, hayata ve siyasete dair görüşleriyle de sık sık gündem oluyor.
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Kaybettiği maçların ardından kendine zarar vererek karşımıza çıkan Guardiola bu kez çocuklarla olan sohbeti ile karşımızda.
Pep, kendisinden imza istemeye gelen çocuklara "Bir daha gelmeyin, bir daha imzalamam, yüzlerinizi tanıyorum." dedi.
Katalan teknik direktör sonrasında "Okula gidin ve kendinizi hazırlayın. Gençsiniz, bu yüzden burada zamanınızı boşa harcamayın." diye çocuklara uyarılarda bulundu.
Guardiola "Dürüstçe söyleyin. Hayatınızı bunu yaparak mı yaşamak istiyorsunuz?" diye hayat dersiyle karışık bir tepki verdi. Bu tepki kimine göre gerçekçi kimine göre rahatsız edici bulundu.
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Guardiola'nın o anları kameraya da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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