Çocuklar Pep Guardiola'dan İmza İstediklerine Pişman Oldular

Futbolun aykırı isimlerinden Pep Guardiola'nın her yaptığı hareket olay oluyor. Açıklamaları, siyasi görüşleri, kaybettiğinde kendini kaybedişi... Son zamanlarda Guardiola'yı manşetlere taşıyan birkaç konu bunlardı. Bugünse eğlenceli mi rahatsız edici mi karar vermekte zorlanacağınız bir video ile karşınızda. İmza isteyen çocuklara Guardiola'dan şakayla karışık sert sözler geldi.