Zehra Güneş, Melissa Vargas: Ebrar Karakurt’un 25. Yaşına Takım Arkadaşlarından Sevgi Yağmuru
Zehra Güneş, Melissa Vargas: Ebrar Karakurt’un 25. Yaşına Takım Arkadaşlarından Sevgi Yağmuru
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı Ebrar Karakurt 25 yaşına girdi. Takım arkadaşları Zehra Güneş, Melissa Vargas ve diğer birçok yakın arkadaşı duygu dolu paylaşımlarla genç oyuncunun yeni yaşını kutladı.
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Milli voleybolun genç yıldızı Ebrar Karakurt, bugün 25 yaşına bastı. Başarılarıyla olduğu kadar enerjisiyle de takdir toplayan Karakurt, doğum gününde sosyal medyadan hem kendi hem de takım arkadaşlarının paylaşımlarıyla dikkat çekti.
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Takım arkadaşları peş peşe Karakurt'u paylaştı ve kalpleri ısıtan mesajlarla yeni yaşını kutladı.
Zehra Güneş Ebrar ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “İyi ki doğdun benim canım. Dilediğin her şey üflediğin mumlar kadar kolay gerçekleşsin. Seni çok severim” diyerek samimi bir mesaj yayımladı.
Melissa Vargas ise Ebrar’ın enerjisini yansıtan pozlarını paylaşarak, “Bombam, doğum günün kutlu olsun. Mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yıl olsun” sözleriyle kutlama yaptı.
İşte Karakrut'un hikayesinde yayımladığı diğer arkadaşlarının kutlama paylaşımları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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