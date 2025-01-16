Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediği İddia Edilen Yusuf Dikeç İlk Kez Konuştu
Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediği İddia Edilen Yusuf Dikeç İlk Kez Konuştu
2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, epey konuşulmuştu. Dikeç’in ününün dünyaya yayılması ve konuşulmasının nedeni atış yaparkenki rahatlığı olmuştu.
Rakipleri çeşitli ekipmanlarla atış yaparken Dikeç’in eli cebinde olimpiyat atışı yapması ve o anlarda ortaya çıkan ikonik pozu dünyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.
Son olarak Dikeç’in kendisiyle röportaj yapmak isteyen Fransız gazetesi L’Equipe’de 30 bin euro istediği iddia edilmişti. T24’ten Ceren Sümer’e konuşan Yusuf Dikeç, iddiaları reddetti.
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyanın konuştuğu bir figür olmuştu. Bunun nedeni ise Dikeç’in atış yaparken ki şahsına münhasır duruşu olmuştu.
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Fransız gazetesi L’Equipe, Yusuf Dikeç’e röportaj teklif ettiğini ancak milli sporcunun gazeteden 30 bin euro istediğini yazmıştı. Yusuf Dikeç iddialarla ilgili ilk kez konuştu.
“Benim ağzımdan çıkmış şu kadar ücret gibi bir şey yok. Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”
“Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”
The Day of the Jackal dizisinin fragmanında yer alan Dikeç, diziden ikinci sezonda oynaması için teklif geldiğini söyledi. Dikeç, “Herkes bildiği işi yapsın” sözleriyle teklifi reddetti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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