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Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediği İddia Edilen Yusuf Dikeç İlk Kez Konuştu

Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediği İddia Edilen Yusuf Dikeç İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 15:50

2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, epey konuşulmuştu. Dikeç’in ününün dünyaya yayılması ve konuşulmasının nedeni atış yaparkenki rahatlığı olmuştu. 

Rakipleri çeşitli ekipmanlarla atış yaparken Dikeç’in eli cebinde olimpiyat atışı yapması ve o anlarda ortaya çıkan ikonik pozu dünyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. 

Son olarak Dikeç’in kendisiyle röportaj yapmak isteyen Fransız gazetesi L’Equipe’de 30 bin euro istediği iddia edilmişti. T24’ten Ceren Sümer’e konuşan Yusuf Dikeç, iddiaları reddetti. 

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyanın konuştuğu bir figür olmuştu. Bunun nedeni ise Dikeç’in atış yaparken ki şahsına münhasır duruşu olmuştu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyanın konuştuğu bir figür olmuştu. Bunun nedeni ise Dikeç’in atış yaparken ki şahsına münhasır duruşu olmuştu.

Rakipleri eldiven, gözlük, kulaklık gibi koruyucu ekipmanlarla atış yaparken Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve ekipmansız pozu tüm dünyada gündem oldu.

Fransız gazetesi L’Equipe, Yusuf Dikeç’e röportaj teklif ettiğini ancak milli sporcunun gazeteden 30 bin euro istediğini yazmıştı. Yusuf Dikeç iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Fransız gazetesi L’Equipe, Yusuf Dikeç’e röportaj teklif ettiğini ancak milli sporcunun gazeteden 30 bin euro istediğini yazmıştı. Yusuf Dikeç iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

T24’ten Ceren Sümer’e konuşan Yusuf Dikeç iddiaları reddetti. Gazete ile kendisinin değil avukatının konuştuğunu söyleyen Dikeç, “Şimdiye kadar benim para istediğim hiçbir basın kuruluşu yok” dedi. 

Kaynak

“Benim ağzımdan çıkmış şu kadar ücret gibi bir şey yok. Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”

“Benim ağzımdan çıkmış şu kadar ücret gibi bir şey yok. Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”

Dikeç, bu zamana kadar katıldığı televizyon kanallarından ve gazetelerden tek kuruş bile talep etmediğini belirtti. Dikeç, Fransız gazetesiyle avukatının konuştuğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”

“Avukatla konuşmalarının içeriğini ben bilmiyorum.”

“Onların kendi aralarındaki bir görüşmedir sonuç olarak. Benimle alakalı değil.Benim ağzımdan böyle bir şey çıktıysa benimle görüştüğü bir tek kelimenin bir tek harfini göstersin. Avukatla görüşmesi beni ilgilendirmez. Benim ağzımdan çıkan önemli.”

The Day of the Jackal dizisinin fragmanında yer alan Dikeç, diziden ikinci sezonda oynaması için teklif geldiğini söyledi. Dikeç, “Herkes bildiği işi yapsın” sözleriyle teklifi reddetti.

The Day of the Jackal dizisinin fragmanında yer alan Dikeç, diziden ikinci sezonda oynaması için teklif geldiğini söyledi. Dikeç, “Herkes bildiği işi yapsın” sözleriyle teklifi reddetti.

Dikeç, “Benim ayın 15 günü orada yaşamam demek burada yapmış olduğum spora engel demek. O yüzden kabul etmedim” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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