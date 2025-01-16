Röportaj İçin 30 Bin Euro İstediği İddia Edilen Yusuf Dikeç İlk Kez Konuştu

“Onların kendi aralarındaki bir görüşmedir sonuç olarak. Benimle alakalı değil.Benim ağzımdan böyle bir şey çıktıysa benimle görüştüğü bir tek kelimenin bir tek harfini göstersin. Avukatla görüşmesi beni ilgilendirmez. Benim ağzımdan çıkan önemli.”