Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Hamilelik İddialarına Wanda Nara'yı Kudurtacak Pozla Cevap!
Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Hamilelik İddialarına Wanda Nara'yı Kudurtacak Pozla Cevap!
Aylardır Wanda Nara'yla boşanmasının detaylarıyla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, geçtiğimiz günlerde ex aşkına karmanın alasını yaşatarak kendisinin ezeli düşmanı China Suarez'le yepyeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Birkaç saat önce İspanyol basını tarafından oldukça çarpıcı iddialar ortaya atıldı. China Suarez'in hamile olduğu, Icardi'nin de yeniden baba olacağı iddiası kol gezmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda China Suarez'den Wanda Nara'yı kudurtacak bir pozla cevap geldi!
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Her detayıyla, her anıyla inanılmaz toksik bir ilişkiyi bitirme kararı alarak nihayet yerlere göklere sığdıramadığı Wanda'sından kopmaya karar veren Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, şimdilerde boşanma süreciyle uğraşıyor biliyorsunuz.
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Icardi'yi bir kalemde silip, ayrılır ayrılmaz L-Gante'ye koşan Wanda, geçtiğimiz haftalarda karmanın büyüğünü yaşadı belki denk gelmişsinizdir. Icardi, Wanda'nın takıntılılık derecesinde sevmediği China Suarez'le aşk yaşadığını cümle aleme ilan etti.
Ortak kızlarıyla da gayet iyi geçinen China Suarez tüm gözleri üzerine çevirmişken işler İspanyol basını tarafından biraz fazla hızlı ileri sarılmıştı. Birkaç saat önce dört farklı kaynaktan doğrulatıldığı söylenerek China Suarez'in hamile olduğu iddia edilmişti.
Icardi'nin yen aşkı China Suarez, az önce sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu!
"Hamile değilim" dedi fakat Wanda'yı orta yerinden çatlatacak bir pozla duyurdu haberi...
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Icardi şimdilik baba olmuyor anlayacağınız. Belki bir gün!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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