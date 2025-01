"Bazı Oyuncular Kayırılır" Diyen Duayen Haldun Dormen'den Sektördeki Tekelleşme İddialarına Realist Yorum!

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarında filminin galasında röportaj veren Haldun Dormen, 'Benim hiç menajerle fazla ilgim olmadığı için ben bilmiyorum. Bilmiyorum diye cevap vereceğim' yanıtını verdi.

Muhabirin, 'Bazı oyuncuların kayırıldığını düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine de 'Ama dünyanın her yerinde olur o. Şans bulur kayırılır. Oyuncular dünyanın her tarafında her dakika şikayetçiler. Hep daha iyisini daha fazlasını istiyorlar haklı olarak. Hak ederlerse buluyorlar. Hak etsinler, bulsunlar. Azmetsinler!' açıklamasında bulundu.