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"Bazı Oyuncular Kayırılır" Diyen Duayen Haldun Dormen'den Sektördeki Tekelleşme İddialarına Realist Yorum!

"Bazı Oyuncular Kayırılır" Diyen Duayen Haldun Dormen'den Sektördeki Tekelleşme İddialarına Realist Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.01.2025 - 21:24

Duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz saatlerde Tete ve Masal: Rüyalar Diyarında filminin galasında Magazin Burada muhabiri tarafından görüntülendi. 

Günlerdir gündemden bir an olsun düşmeyen sektördeki 'tekelleşme' iddiaları sorulan Dormen'den konuya dair oldukça realist yorumlar geldi. 

Gelin, sanat hayatında 70 yılı geride bırakan usta isim neler demiş beraber bakalım!

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Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim şirketi ve bünyesinde çalışan Serenay Sarıkaya başta olmak üzere tüm oyuncuların odakta olduğu dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları son günlerin en popüler en revaçta konusu biliyorsunuz.

Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim şirketi ve bünyesinde çalışan Serenay Sarıkaya başta olmak üzere tüm oyuncuların odakta olduğu dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları son günlerin en popüler en revaçta konusu biliyorsunuz.

Hemen hemen tüm oyuncuların katıldığı "tekelleşme" tartışmasında çok belirgin iki taraf var.

Hemen hemen tüm oyuncuların katıldığı "tekelleşme" tartışmasında çok belirgin iki taraf var.

Bir taraf sessiz kalmayı, 'tekelleşme', 'kayırma' ve çarpıklıkları tartışmayı es geçiyor aksine Ayşe Barım ve Sarıkaya'nın üstüne atılan iddiaların çirkinliğine dikkat çekerek 'güçlü kadın rahatsızlık veriyor' vurgusu yapıyor.

Diğer taraf ise eteğindeki taşları dökmek için hep bugünü beklemiş kadar isyankar. Tekelleşmenin ve haksızlıkların sektörün çok belirgin bir gerçeği olduğunu savunuyor, hatta kendi deneyimlerini de üstü kapalı şekilde anlatıyorlar.

Tüm oyuncularımızın sesinin her zamankinden daha gür çıktığı şu son haftada mikrofon uzatılan herkese "tekelleşme" iddiaları mutlaka soruldu. Geçtiğimiz saatlerde, usta tiyatrocu, duayen Haldun Dormen de konuya dahil oldu.

Tüm oyuncularımızın sesinin her zamankinden daha gür çıktığı şu son haftada mikrofon uzatılan herkese "tekelleşme" iddiaları mutlaka soruldu. Geçtiğimiz saatlerde, usta tiyatrocu, duayen Haldun Dormen de konuya dahil oldu.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Haldun Dormen, konuya ve ortalığı ayağa kaldıran iddialara dair oldukça realist yorumlarda bulundu.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Haldun Dormen, konuya ve ortalığı ayağa kaldıran iddialara dair oldukça realist yorumlarda bulundu.

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarında filminin galasında röportaj veren Haldun Dormen, 'Benim hiç menajerle fazla ilgim olmadığı için ben bilmiyorum. Bilmiyorum diye cevap vereceğim' yanıtını verdi. 

Muhabirin, 'Bazı oyuncuların kayırıldığını düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine de 'Ama dünyanın her yerinde olur o. Şans bulur kayırılır. Oyuncular dünyanın her tarafında her dakika şikayetçiler. Hep daha iyisini daha fazlasını istiyorlar haklı olarak. Hak ederlerse buluyorlar. Hak etsinler, bulsunlar. Azmetsinler!' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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