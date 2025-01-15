Elçin Sangu'nun Eşi Yunus Özdiken, Tehdit Edildiğini Söyleyen Ceren Yılmaz'ın İddialarına Sessiz Kalmadı!
Elçin Sangu'nun Eşi Yunus Özdiken, Tehdit Edildiğini Söyleyen Ceren Yılmaz'ın İddialarına Sessiz Kalmadı!
Günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesinde Elçin Sangu'nun da oldukça çarpıcı bir yorumu olmuştu.
X hesabından upuzun bir flood paylaşan Elçin Sangu, gecenin adeta yıldızı olmuş, Birsen Altuntaş'la ayan beyan kavgaları gündemde bomba gibi düşmüştü. Derken konu bambaşka bir noktaya kaydı.
@Sihirbazbayan adlı fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Sangu'nun eşi Özdiken, geçtiğimiz saatlerde sessizliğini ilk kez bozdu.
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ID İletişim, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın ön yüzünde gözüktüğü, son birkaç gün içerisinde jet hızıyla gündemi ele geçiren dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları oyuncular arasında büyük bir tartışma başlattı.
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Başta ID oyuncularının iddiaları yalanladığı ve sektördeki çarpıklıklarla ilgili konuya değinmediği açıklamaları dolaşırken, konuya bunca zamandır eteğindeki taşları dökmek için hazırda bekleyen ünlüler de katıldı.
Elçin Sangu da konunun magazinselleştirilmesine karşı çıkan ve "tekelleşmenin" farklı boyutlarla sektörün bir gerçeği olduğunu vurgulayan isimler arasındaydı. Hatta bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğini de sıralamıştı. Sangu'nun upuzun flood'u epey ses getirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde işin rengi de boyutu da değişti. Belki denk gelmişsinizdir, @sihirbazbayan kullanıcı ismiyle tanınan ve dünyayı dolaştığı videolarla ünlenen fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve eşi Yunus Özdiken'e dava açtığını duyurduğu videolar çekip, çift tarafından tehdit edildiğini ve işlerine taş koyulduğunu iddia etmişti.
Uzunca bir süredir Elçin Sangu'yla evli olan Yunus Özdiken çok göz önünde olan isimlerden değil biliyorsunuz. Kendisini çok nadir görebiliyoruz çünkü gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyorlar.
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Fakat olay öyle bir noktaya gelmiş durumda ki zannediyoruz Yunus Özdiken de bu sefer sessiz kalmakla çözülmeyeceğine kanaat getirdi. Geçtiğimiz dakikalarda Ceren Yılmaz'ın iddialarını paylaştığı videonun altına birtakım yorumlarda bulundu.
Özdiken özetle, "Ben toplumsal hiçbir konuda kafamı kuma gömmem. Kimseye haksızlık yapmam, kendime de yaptırmam" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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