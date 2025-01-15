"Beni Evimden Aldırdılar": Dünyayı Gezen Fenomen Ceren Yılmaz'dan Elçin Sangu ve Eşi Hakkından Olay İddialar!

Birçok ünlü isim konuyla ilgili görüşünü belli ederken eteğindeki taşları sitemle dökenler olduğu gibi büyük tartışmaya girenler de oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın ardından gözleri üzerine çeken isim Elçin Sangu da konuya dair büyük çıkışlar yaparken 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzunca bir analiz yaptı.

İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışmaya başlayan Sangu, daha sonra da Birsen Altuntaş'ın büyük bir taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmaya girdi.