"Beni Evimden Aldırdılar": Dünyayı Gezen Fenomen Ceren Yılmaz'dan Elçin Sangu ve Eşi Hakkından Olay İddialar!
"Beni Evimden Aldırdılar": Dünyayı Gezen Fenomen Ceren Yılmaz'dan Elçin Sangu ve Eşi Hakkından Olay İddialar!
Birçok ünlü isim konuyla ilgili görüşünü belli ederken eteğindeki taşları sitemle dökenler olduğu gibi büyük tartışmaya girenler de oldu.
Farah Zeynep Abdullah'ın ardından gözleri üzerine çeken isim Elçin Sangu da konuya dair büyük çıkışlar yaparken 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzunca bir analiz yaptı.
İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışmaya başlayan Sangu, daha sonra da Birsen Altuntaş'ın büyük bir taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmaya girdi.
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ID İletişim, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya üzerinden başlayan ve kısa sürede gündemi adeta ele geçiren dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları aldı başını yürüdü biliyorsunuz.
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Birçok ünlü isim konuyla ilgili görüşünü belli ederken eteğindeki taşları sitemle dökenler olduğu gibi büyük tartışmaya girenler de oldu.
Farah Zeynep Abdullah'ın ardından gözleri çeken isim Elçin Sangu da konuya dair büyük çıkışlar yaparkeni "tekelleşme" iddiaları hakkında uzunca bir analiz yaptı.
İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışmaya başlayan Sangu, daha sonra da Birsen Altuntaş'ın büyük bir taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmaya girdi.
Yani günlerdir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu bu sefer de olayın ana karakteri oldu ancak bu işler bambaşka!
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Sosyal medya kullanıp da dünyayı dolaşan genç fenomen Ceren Yılmaz'ın içeriklerine denk gelmeyen yoktur. Her paylaşımıyla bambaşka kültürleri ve tarihi yerleri bizlere sunan fenomenin Elçin Sangu hakkındaki açıklamaları duyanları şoke etti.
Elçin Sangu ve eşi Yunus Özdiken'in kendisine dava açtığını açıklayan fenomen "görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi ve Türkiye'ye çağırılıyorum ifade verebilmem için... Ben bu insanların isimlerini vermeyeyim diye tehdit ediliyorum. İşlerime taş koyuyorlar" ifadelerini kullandı.
Instagram hesabından art arda videolar payalaşan Ceren Yılmaz istediği şeyin, birilerinin ünlerini kullanarak farklı kişileri kolaylıkla tehdit edememesi olduğunu söyledi.
İlk videolarında isim vermese de bariz şekilde okları Elçin Sangu'ya çevirip "Bu kadının son günlerde tweetleri önüme çıkmaya başladı. Kendisi o kadar Robin Hood misali tweetler atmış ki, helal olsun! Ben onu tanımasam ve aynı yaptırımları bana yapmasalar inanacaktım" dedi.
Elçin Sangu'nun eşi Yunus Özdiken'le iş yaptığı dönemlerde yaşadığı sıkıntıyı açıklarken "beni evimden aldırdılar" diyen Yılmaz;
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Önce Elçin Sangu ve Yunus Öztekin'in kendisine açtıkları davaya dair savcılık dilekçesini,
Ardından da Sangu'ya Instagram üzerinden attığı ve ünlü oyuncunun bunu aleyhinde delil olarak kullandığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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