Kör Kalabilirmiş: Şafak Sezer Gözündeki Milyonda Bir Görülen Rahatsızlığını Açıkladı!
Kör Kalabilirmiş: Şafak Sezer Gözündeki Milyonda Bir Görülen Rahatsızlığını Açıkladı!
Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Şafak Sezer sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sıkça gündem olan bir isim. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.
Gözündeki sıkıntıyı anlatan Şafak Sezer milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu açıklarken kör kalabilme riskini de dile getirdi.
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Pek çok dizi ve filmde rol alıp, hemen hemen her karakteriyle akıllara kazınan Şafak Sezer gündemin öne çıkan komedyenlerinden biri oldu.
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Hem oyuncu hem de senarist olarak kariyerine devam eden ünlü oyuncu radikal açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Şafak Sezer, bu kez Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Ortalığı fena çalkalayan 'tekelleşme' iddialarına yönelik tutumunu belli eden ünlü oyunucu adaletsizlik olduğunu belirterek "Şu an bizim sektör bir kişinin kontrolünde, o bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor. Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.
Şafak Sezer bu konunun yanı sıra hiç bilinmeyen bir rahatsızlığını da açıkladı. Gözündeki ben yüzünden kör olma riski ile karşı karşıya olduğunu anlatan ünlü komedyen körlük riskinin de olduğunu söyledi.
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Sezer "Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum." dedi.
"Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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