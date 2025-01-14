Şafak Sezer Türk Malı Gibi Komedi Dizilerinin Olmamasını Sektördeki Tekelleşmeye Bağladı!
Şafak Sezer Türk Malı Gibi Komedi Dizilerinin Olmamasını Sektördeki Tekelleşmeye Bağladı!
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın sektörde komedi dizisi olmamasıyla ilgili sorusuna gündeme yönelik cevap verdi. Yurt dışı satışlarının olmayacağı düşüncesiyle komedi dizilerinin çekilmediğini söyleyen Sezer, sektörü bir kişinin yönettiğini ve o ne derse onun olduğunu belirtti.
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer uzun süredir TV ekranlarında rol almıyor.
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Son yıllarda daha çok sinemada izlediğimiz Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katıldı.
Candaş Tolga Işık'ın "Televizyonda neden artık Türk Malı gibi komedi dizileri yok?" sorusuna, " Yurt dışında bizim mizahımızı anlamadıkları için yurt dışı pazarına satamıyorlarmış. O yüzden yapmıyorlar. Bir sektör böyle yok olur mu?" yanıtını veren ünlü oyuncu, devamında son günlerde tartışılan tekelleşme iddialarına değindi.
Şafak Sezer, "Şu an bizim sektör bir kişinin kontrolünde, o bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor. Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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