Halk TV'ye Satışı Arapsaçına Dönen Flash TV'nin Yeni Sahibi Belli Oldu!
Halk TV'ye Satışı Arapsaçına Dönen Flash TV'nin Yeni Sahibi Belli Oldu!
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash TV'yi satın alma işlemlerini son anda iptal ettiklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde satış işlemi tamamlanan Flash TV'nin yeni sahibi Erhan Kork oldu. Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork'un kanalı satın almasıyla birlikte yönetimde de önemli değişiklikler gerçekleşti.
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Flash TV'nin arapsaçına dönen satış işlemleri sonunda tamamlandı.
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Flash TV'yi satın almak istediklerini ancak tehdit ve baskı sebebiyle gerçekleşmeyen işlemlerin ardından satınalım işleminin durdurulduğunu açıklamıştı.
Bu iptalin ardından Flash TV, Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındı.
Kanalı Erhan Kork'un satın almasıyla birlikte yönetiminde de değişiklikler yapıldı. Kanalın genel yayın yönetmenliğine Oğuzhan Müezzino getirilirken; ana haber bülteni sunuculuğunu ise TRT'den ayrılan Ersoy Dede üstlendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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