Burak Deniz Bir Gece Masalı'ndaki Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'la Aralarındaki Yaş Farkı Hakkında Konuştu!

Daha önce Bizim Hikaye'de çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'la Bir Gece Masalı'nda partner olan Burak Deniz, dizinin başında eleştirilmişti. Aradaki yaş farkının sık sık konuşulduğu ikili yakaladıkları uyumla beğeni toplamış ve yaş konusunu bir tartışma konusu olmaktan çıkarmışlardı. Aralarında 13 yaş bulunan ikiliden Burak Deniz'e daha önce çocuk oyuncu olan Yazgı Coşkun'un bu kez partneri olması soruldu.