Burak Deniz Bir Gece Masalı'ndaki Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'la Aralarındaki Yaş Farkı Hakkında Konuştu!
Burak Deniz Bir Gece Masalı'ndaki Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'la Aralarındaki Yaş Farkı Hakkında Konuştu!
Daha önce Bizim Hikaye'de çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'la Bir Gece Masalı'nda partner olan Burak Deniz, dizinin başında eleştirilmişti. Aradaki yaş farkının sık sık konuşulduğu ikili yakaladıkları uyumla beğeni toplamış ve yaş konusunu bir tartışma konusu olmaktan çıkarmışlardı. Aralarında 13 yaş bulunan ikiliden Burak Deniz'e daha önce çocuk oyuncu olan Yazgı Coşkun'un bu kez partneri olması soruldu.
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Bir Gece Masalı'nın beğenilen ikilisi Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, sezon başında aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilmişlerdi.
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Aralarında 13 yaş fark bulunan ikili dizide büyük bir uyum yakalayarak dizinin bu sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer almasını sağladı.
Aylar sonra aradaki yaş farkı sorulan Burak Deniz, Muhabir Online mikrofonlarına konuyla ilgili konuştu. Deniz, "Hikaye bunu gerektiriyor" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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