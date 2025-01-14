MasterChef Şampiyonu Onur Canlı Yayında Olduğunu Bilmeden Erim'i Aradı, Beyza'yla İlgili Sözleri Duyuldu!
MasterChef Şampiyonu Onur Canlı Yayında Olduğunu Bilmeden Erim'i Aradı, Beyza'yla İlgili Sözleri Duyuldu!
MasterChef şampiyonu Onur, şampiyonluğu kazanmasının ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu olmak istediğini dile getiren Onur, Beyza'yla aralarında aşk olmadığını açıklamıştı. MasterChef 2024 yarışmacılarından Erim, kadın yarışmacılarla birlikte canlı yayındayken arayan Onur, Beyza'yla ilgili linçlendiğini söylerken sesi ekrana yansıdı.
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MasterChef 2024'ün sezon başından beri favori isimlerinden biri Onur'du.
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Kerem'le final oynamasının ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Onur önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Hiç vakit kaybetmeden yaptığı açıklamalardan biri de Beyza'yla ilgiliydi. TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Onur eski sevgilisinden bahsetmiş, evlenmek istediğini dile getirmiş ve Beyza ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirtmişti.
Bunun üstüne izleyenlerin tepkisiyle karşılaşan Onur, Erim'in kadın yarışmacılarla canlı yayında olduğunu bilmeden onu arayarak küfrettikten sonra "Linç yiyorum Beyza'yla ilgili" dedi. O anlar Erim'in canlı yayınında duyuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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