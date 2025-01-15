Fakirliğin Gözü Kör Olsun: Dolarlarımız Olduğunu Sanan Arzu Sabancı'dan Para Birimi Dönüştürme Taktiği!
Fakirliğin Gözü Kör Olsun: Dolarlarımız Olduğunu Sanan Arzu Sabancı'dan Para Birimi Dönüştürme Taktiği!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı, kimi zaman arkadaşlarıyla çıktığı seyahatlerden pozlarını kimi zamam da tavsiyelerini ve analizlerini paylaşıyor.
Geçtiğimiz saatlerde de hesap makinesinde para birimi dönüştürme işleminin nasıl yapıldığını öğretme görevini üstlendi kendisi... Kenarda köşede çok dolarımız euromuz var zannetti herhalde bilemiyoruz! Gelin, Arzu Sabancı'nın adım adım hesap makinesi dersine beraber bakalım!
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Ömer Sabancı'nın kıymetli eşi Arzu Sabancı cemiyetin en popüler ve asil kadınlarından biri biliyorsunuz.
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Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın biricik annesi, Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi, Hande Erçel'in de müstakbel kayınvalidesi olan Arzu Sabancı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Yalnızca post paylaşmaktan da bahsetmiyoruz. Takip edenler bilir, Arzu Sabancı düzenli olarak hikaye paylaşıyor. Kimi zaman dostlarıyla çıktığı tatillerden enstantaneler paylaşan Arzu Hanım, sık sık dizi ve film önerileri de veriyor. Hatta kültürel olayları analiz edip yorumlar da yapıyor.
Takipçilerine faydası olabileceğini düşündüğü her detayı kendi hesabında gündeme getiren Arzu Sabancı, geçtiğimiz saatlerde de verdiği dersle dikkat çekti.
Herhalde kenarda köşede dolarlarımız Euro'larımız olduğunu düşünmüş olacak ki telefondaki hesap makinesinde para biriminin nasıl dönüştürüldüğünü öğretme görevini üstlendi!
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Prosedürü adım adım ekran görüntüleriyle anlatan Arzu Sabancı hem güldürdü hem de fakirliğimizi bir miktar yüzümüze vurdu ne yalan söyleyelim! Ah keşke böyle dertlerimiz olsa... 🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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