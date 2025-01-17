Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı Seçme Nedeni Geçmişteki Röportajında Gizli
Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı Seçme Nedeni Geçmişteki Röportajında Gizli
Beşiktaş, hoca arayışına nokta koydu.Yerli yabancı bir sürü isim yazılmıştı ancak Beşiktaş'ın tercihi sürpriz oldu. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le sözleşme imzaladı. Solskjaer'in gelişi taraftarda da şaşkınlık yaratmışa benziyor. 'Neden?' soruları sorulurken Solskjaer'in cevabı geçmişteki bir röportajda gizli...
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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer isminde karar kıldı ve duyurular gün içinde yapıldı. Ancak Solskjaer'in uzun süredir takım çalıştırmaması ve Beşiktaş'ı neden tercih ettiği merak konusu oldu.
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Ole Gunnar Solskjaer'in geçmişte yaptığı bir röportaj bu süreçte tekrar gündeme geldi ve bu sorulara cevaplar da gizli.
Solskjaer, sorulan bir soru üzerine "2021'den beri teknik direktörlük yapmıyorum ve bu benim seçtiğim bir şey. Bu konuda şanslıyım. Finansal olarak hiçbir şeye ihtiyacım yok." demişti.
Kritik soru ise Solskjaer'in hangi şartlarda tekrar kulüp çalıştırmaya döneceği oldu. "Heyecan verici bir şey olmalı" diyen teknik adamın cevabı gündem oldu.
Solskjaer, "Doğru insanlarla birlikte yeterince heyecan verici bir şey olması gerekiyor. Şu anda o kadar iyiyim ki olduğum yerden ayrılmayı seçmem için beni yeterince tetikleyecek bir şey olması gerekiyor." açıklaması yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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