Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı Seçme Nedeni Geçmişteki Röportajında Gizli

Beşiktaş, hoca arayışına nokta koydu.Yerli yabancı bir sürü isim yazılmıştı ancak Beşiktaş'ın tercihi sürpriz oldu. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le sözleşme imzaladı. Solskjaer'in gelişi taraftarda da şaşkınlık yaratmışa benziyor. 'Neden?' soruları sorulurken Solskjaer'in cevabı geçmişteki bir röportajda gizli...