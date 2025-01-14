Lazio'nun Faşist Kimliği ile Bilinen Kartal Bakıcısı İlginç Bir Sebeple Kovuldu

Beşiktaş, Benfica, Lazio gibi kulüplerin güçlü bir sembolü var. Kartal'ın güçlü imgesiyle kimi zaman sloganlar kimi zaman besteler yapılıyor. Ancak Beşiktaş'tan farklı olarak iki kulüp statlarında her maç öncesi bir de kartal ağırlıyor. Lazio'da da 2010 yılından beri bu kartalın bakıcılığını İspanyol Juan Bernabe yapıyor. Faşist kimliğini gizlemeyen İspanyol resmi bir açıklama ile kovuldu. Sebebi ise taraftarları çıldırttı.