Lazio'nun Faşist Kimliği ile Bilinen Kartal Bakıcısı İlginç Bir Sebeple Kovuldu
Lazio'nun Faşist Kimliği ile Bilinen Kartal Bakıcısı İlginç Bir Sebeple Kovuldu
Beşiktaş, Benfica, Lazio gibi kulüplerin güçlü bir sembolü var. Kartal'ın güçlü imgesiyle kimi zaman sloganlar kimi zaman besteler yapılıyor. Ancak Beşiktaş'tan farklı olarak iki kulüp statlarında her maç öncesi bir de kartal ağırlıyor. Lazio'da da 2010 yılından beri bu kartalın bakıcılığını İspanyol Juan Bernabe yapıyor. Faşist kimliğini gizlemeyen İspanyol resmi bir açıklama ile kovuldu. Sebebi ise taraftarları çıldırttı.
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Lazio'nun sembol kartalı Olympia'nın bakıcısı Juan Bernabe resmi siteden yapılan açıklamayla kovulduğunu duyurdu.
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İspanyol bakıcı geçtiğimiz dönemde Nazi selamı verdiği için de kulüp tarafından disiplin cezasına çarptırılmıştı. Bu kez kovulma sebebi ise "fotoğraf ve video" olayı bambaşka.
Bernabe, cinsel performansını artırmak için "mutluluk çubuğu" ameliyatı olduğunu ve bunun işe yaradığına dair sonucu video ve fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Lazio yönetimi ve Lazio'nun faşist ultras grupları Tribuna Tevere ve Curva Nord kartalın simgesel ve manevi değeri sebebiyle İspanyol bakıcıya ateş püskürdü.
Bernabe, yaptığı açıklamalarda pişmanlık hissetmediğini ifade ederek, "Açık fikirli bir ailede büyüdüm ve bizim için çıplaklık son derece doğal bir şey" dedi.
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Lazio daha önceki faşist selamında da Bernabe'nin görevine son verdiğini duyurmuş bir süre gizli olarak kulüpte çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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