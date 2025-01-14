Konyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemine Yusuf Erdoğan'dan Suçlama: "Özür Diledi, Çalamadım Dedi"

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta iki takım da galibiyete yaklaşırken Fenerbahçe aldığı üç puanla zirve takibini sürdürdü. Bununla beraber elbette yine en çok hakem konuşuldu. Fenerbahçe ve Galatasaray cephelerinin karşılıklı açıklamalarına dönen atışmaya Konyaspor da tepki gösterdi. Bir tepki de Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'dan geldi.