Konyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemine Yusuf Erdoğan'dan Suçlama: "Özür Diledi, Çalamadım Dedi"
Konyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemine Yusuf Erdoğan'dan Suçlama: "Özür Diledi, Çalamadım Dedi"
Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta iki takım da galibiyete yaklaşırken Fenerbahçe aldığı üç puanla zirve takibini sürdürdü. Bununla beraber elbette yine en çok hakem konuşuldu. Fenerbahçe ve Galatasaray cephelerinin karşılıklı açıklamalarına dönen atışmaya Konyaspor da tepki gösterdi. Bir tepki de Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'dan geldi.
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Konyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı ismi hiç şüphesiz hakem Direnç Tonusluoğlu'ydu. Konyasporlu Yusuf Erdoğan'ın söyledikleri ise çok konuşulacak.
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Yusuf, oynadığı hiçbir takımda "büyük takımlara kaybettikten sonra" kendi hatalarını konuşamadıklarını, hakemin bir şekilde ön plana çıktığını söyledi.
Kırılma anlarında çalınan düdüklere değinen Yusuf Erdoğan, "Bugün tam çalayım mı, çalmasam mı arasında gitgeller olduğu zaman ister istemez hakem konuşuluyor." dedi.
Hakemlerin üzerinde baskı olduğunu da kabul eden Yusuf Erdoğan iki pozisyona değindi ve hakemin kendisinden özür dilediğini anlattı.
Yusuf Erdoğan, "Hakem, "Özür dilerim, çalamadım, kaçırdım pozisyonu" diyor. Bana bunu dedikten sonra artık saha içerisinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere." dedi.
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Konyasporlu futbolcu sözlerini "Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım." diyerek tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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