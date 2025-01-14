Barcelona'da Türkler İçin Vazgeçilmez Uğrak Yerlerinden Olan Arda Turan Bankı Kaldırılıyor

Arda Turan'ın İspanya'da bıraktığı izlerin üzerinden çok geçmedi. Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen ve iz bırakan Arda, sokaklarda da bu izi bırakmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada bir bankta oturduğu fotoğrafını paylaşan Arda, kısa sürede oturduğu bankı 'turistik bir mekan' haline getirdi. Türklerin görmeden dönmediği bank sosyal medyamızın bir aracı haline geldi. Ancak bu banka veda etmemiz gerekiyor. Belediyenin aldığı karar hepimizi üzecek.

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