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Barcelona'da Türkler İçin Vazgeçilmez Uğrak Yerlerinden Olan Arda Turan Bankı Kaldırılıyor

Barcelona'da Türkler İçin Vazgeçilmez Uğrak Yerlerinden Olan Arda Turan Bankı Kaldırılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 10:04

Arda Turan'ın İspanya'da bıraktığı izlerin üzerinden çok geçmedi. Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen ve iz bırakan Arda, sokaklarda da bu izi bırakmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada bir bankta oturduğu fotoğrafını paylaşan Arda, kısa sürede oturduğu bankı 'turistik bir mekan' haline getirdi. Türklerin görmeden dönmediği bank sosyal medyamızın bir aracı haline geldi. Ancak bu banka veda etmemiz gerekiyor. Belediyenin aldığı karar hepimizi üzecek. 

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"Arda Turan bankı" deyince hepimizin kafasında o an canlanıyor. Arda'nın verdiği poz sosyal medyada viral bir etki yarattı ve ünlü oldu.

"Arda Turan bankı" deyince hepimizin kafasında o an canlanıyor. Arda'nın verdiği poz sosyal medyada viral bir etki yarattı ve ünlü oldu.

Sosyal medyanın da etkisiyle buraya giden Türkler'in de Barcelona'da uğradığı ilk noktalardan biri bu bank olmaya başladı.

Sosyal medyanın da etkisiyle buraya giden Türkler'in de Barcelona'da uğradığı ilk noktalardan biri bu bank olmaya başladı.

Ebrar Karakurt da son dönemde böyle bir pozla sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Ancak Barcelona Belediye Meclisi bu ay bizi üzen bir karar aldı.

Ebrar Karakurt da son dönemde böyle bir pozla sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Ancak Barcelona Belediye Meclisi bu ay bizi üzen bir karar aldı.

Belediye, peyzaj çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda, söz konusu bank da dahil olmak üzere tüm kent mobilyalarının yenilenmesi planlanıyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.

Belediye, peyzaj çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda, söz konusu bank da dahil olmak üzere tüm kent mobilyalarının yenilenmesi planlanıyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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