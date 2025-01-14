Fenerbahçe Aradığı Stoperi Almanya'da Buldu: Tuta İçin Temas Kuruldu

Ligde Galatasaray'ı geçerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe dört koldan atağa geçti. Transferde eksikleri tamamlamak isteyen sarı lacivertliler rotayı Almanya'ya çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Frankfurt'tan stoper takviyesi an meselesi. Kulüp ve futbolcuyla ilk temas kuruldu. Transfere dair detaylar haberimizde...