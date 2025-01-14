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Fenerbahçe Aradığı Stoperi Almanya'da Buldu: Tuta İçin Temas Kuruldu

Fenerbahçe Aradığı Stoperi Almanya'da Buldu: Tuta İçin Temas Kuruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2025 - 11:41

Ligde Galatasaray'ı geçerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe dört koldan atağa geçti. Transferde eksikleri tamamlamak isteyen sarı lacivertliler rotayı Almanya'ya çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Frankfurt'tan stoper takviyesi an meselesi. Kulüp ve futbolcuyla ilk temas kuruldu. Transfere dair detaylar haberimizde...

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Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, farkı kapatıp liderlik koltuğunu almak istiyor. İlk çözüm ise eksik bölgelere Mourinho'nun isteği doğrultusunda takviye yapmak.

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, farkı kapatıp liderlik koltuğunu almak istiyor. İlk çözüm ise eksik bölgelere Mourinho'nun isteği doğrultusunda takviye yapmak.

Mourinho'nun özellikle isim istediği bölge ise stoper mevkisi oldu. Fenerbahçe de stoperini Almanya'da buldu.

Mourinho'nun özellikle isim istediği bölge ise stoper mevkisi oldu. Fenerbahçe de stoperini Almanya'da buldu.

İddiaya göre Fenerbahçe, Frankfurt'ta forma giyen Lucas Silva Melo (Tuta) için girişimlere başladı.

İddiaya göre Fenerbahçe, Frankfurt'ta forma giyen Lucas Silva Melo (Tuta) için girişimlere başladı.

Eintracht Frankfurt'la el sıkışan Fenerbahçe, Tuta'yı da ikna etmek için menajeriyle görüşmelere başladı.

Eintracht Frankfurt'la el sıkışan Fenerbahçe, Tuta'yı da ikna etmek için menajeriyle görüşmelere başladı.

Transfermarkt değeri 15 milyon Euro olan Tuta'yı alması halinde Fenerbahçe stoper bölgesinde elini rahatlamış olacak.

Transfermarkt değeri 15 milyon Euro olan Tuta'yı alması halinde Fenerbahçe stoper bölgesinde elini rahatlamış olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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