Cristiano Ronaldo'yu Arabistan'da Tutmak İçin Ödeyecekleri Rakam Belli Oldu
Cristiano Ronaldo'yu Arabistan'da Tutmak İçin Ödeyecekleri Rakam Belli Oldu
Manchester United'da geçirdiği kötü dönem ve ardından milli takım başarısızlıkları derken Ronaldo çözümü Arabistan'a gitmekte bulmuştu. Henüz orada kupalar kazanamasa da ekonomik olarak hayal bile edilemeyecek seviyeye geçtiği bir gerçek. Ronaldo'nun kontratı bitiyor ve geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Suudi ekibi bu kafa karışıklığına son verecek bir teklifle Portekizli'nin karşısına çıkıyor.
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Ronaldo'nun Al Nassr'a gitmesi herkesi şaşırtmıştı ama kupalar kazanamasa da Ronaldo halinden memnun görünüyor.
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Kontratının sonuna yaklaşan Ronaldo'nun ne yapacağı merak konusu olurken Suudiler reddedilemeyecek bir teklifle geldi.
Daily Mail'in haberine göre Al Nassr, Ronaldo'yu takımda tutmak için haftalık 3 Milyon Sterlin ödeyecekleri bir anlaşma önerdiler.
Bu anlaşma sağlanırsa Ronaldo, en çok kazanan oyuncular sıralamasındaki yerini perçinleyecek. Ayrıca bu anlaşma için ülke tanıtımı için ayrı bir ücretlendirme de olabilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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