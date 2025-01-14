Cristiano Ronaldo'yu Arabistan'da Tutmak İçin Ödeyecekleri Rakam Belli Oldu

Manchester United'da geçirdiği kötü dönem ve ardından milli takım başarısızlıkları derken Ronaldo çözümü Arabistan'a gitmekte bulmuştu. Henüz orada kupalar kazanamasa da ekonomik olarak hayal bile edilemeyecek seviyeye geçtiği bir gerçek. Ronaldo'nun kontratı bitiyor ve geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Suudi ekibi bu kafa karışıklığına son verecek bir teklifle Portekizli'nin karşısına çıkıyor.