onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hiç Gözünüzle Fay Çizgisi Gördünüz mü? Dr. Fahrettin Er Sipil Dağı'nın Eteğindeki Fay Hattını Gösterdi

Hiç Gözünüzle Fay Çizgisi Gördünüz mü? Dr. Fahrettin Er Sipil Dağı'nın Eteğindeki Fay Hattını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 19:16

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz, jeolojik konumu nedeniyle bir deprem kuşağında yer alıyor. Çeşitli fay hatlarıyla çevrili olan topraklarımız, hemen hemen her dönem risk barındırıyor. Bu fay hatları, yer kabuğunun hareketlerinden kaynaklanan enerjinin biriktiği ve zamanla serbest kalan bölgeler olup, bu enerjinin serbest kalması sonucunda depremler meydana geliyor. Bu durum, bizlere depreme karşı her zaman hazırlıklı olma ve gerekli önlemleri alma zorunluluğunu getiriyor. Fakat ülkemizde henüz geçerli adımlar atılmış değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEo1mtFI-IT/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Manisa Doktoru" olarak bilinen Dr. Fahrettin Öz, Sipil Dağı'nın eteğindeki fay hattını gösterdi.

'Manisa Doktoru" olarak bilinen Dr. Fahrettin Öz, Sipil Dağı'nın eteğindeki fay hattını gösterdi.

Her zaman konuştuğumuz fayı canlı olarak görmek, deprem gerçeğini bir kere daha hatırlattı.

Her zaman konuştuğumuz fayı canlı olarak görmek, deprem gerçeğini bir kere daha hatırlattı.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İzzet Erğun

Depremi bile kader diye gören bir topluma ne eğitimi vereceksin hocam ??