Hiç Gözünüzle Fay Çizgisi Gördünüz mü? Dr. Fahrettin Er Sipil Dağı'nın Eteğindeki Fay Hattını Gösterdi

Ülkemiz, jeolojik konumu nedeniyle bir deprem kuşağında yer alıyor. Çeşitli fay hatlarıyla çevrili olan topraklarımız, hemen hemen her dönem risk barındırıyor. Bu fay hatları, yer kabuğunun hareketlerinden kaynaklanan enerjinin biriktiği ve zamanla serbest kalan bölgeler olup, bu enerjinin serbest kalması sonucunda depremler meydana geliyor. Bu durum, bizlere depreme karşı her zaman hazırlıklı olma ve gerekli önlemleri alma zorunluluğunu getiriyor. Fakat ülkemizde henüz geçerli adımlar atılmış değil.