Hiç Gözünüzle Fay Çizgisi Gördünüz mü? Dr. Fahrettin Er Sipil Dağı'nın Eteğindeki Fay Hattını Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEo1mtFI-IT/
Ülkemiz, jeolojik konumu nedeniyle bir deprem kuşağında yer alıyor. Çeşitli fay hatlarıyla çevrili olan topraklarımız, hemen hemen her dönem risk barındırıyor. Bu fay hatları, yer kabuğunun hareketlerinden kaynaklanan enerjinin biriktiği ve zamanla serbest kalan bölgeler olup, bu enerjinin serbest kalması sonucunda depremler meydana geliyor. Bu durum, bizlere depreme karşı her zaman hazırlıklı olma ve gerekli önlemleri alma zorunluluğunu getiriyor. Fakat ülkemizde henüz geçerli adımlar atılmış değil.
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'Manisa Doktoru" olarak bilinen Dr. Fahrettin Öz, Sipil Dağı'nın eteğindeki fay hattını gösterdi.
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Her zaman konuştuğumuz fayı canlı olarak görmek, deprem gerçeğini bir kere daha hatırlattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Depremi bile kader diye gören bir topluma ne eğitimi vereceksin hocam ??