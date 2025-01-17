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Ateşkes Kararı Verilmişti: Gazze'nin İsrail Saldırılarından Önceki ve Sonraki Durumu Karşılaştırıldı

Ateşkes Kararı Verilmişti: Gazze'nin İsrail Saldırılarından Önceki ve Sonraki Durumu Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 16:57

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın anlaşma sağladığını duyurmuştu. 15 ayın sonunda gelen bu haber tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu haberin ardından Gazze halkı sokaklara dökülüp kutlama yaptı. 'Kalıcı bir ateşkes' anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması durumunda kararın 19 Ocak pazar günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Gazze'nin savaştan önceki ve sonraki durumu fotoğraflarla karşılaştırıldı.

Gazze'nin savaştan önceki ve sonraki durumu fotoğraflarla karşılaştırıldı.

15 ayda gelinen nokta, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

15 ayda gelinen nokta, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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