ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok Yasağına Onay Çıktı
ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok Yasağına Onay Çıktı
ABD Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasayı onayladı.
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ABD’nin TikTok savaşında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı.
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Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58’e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, “Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ demişti.
TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın da onayladığı yasayı engellemek için başlattıkları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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