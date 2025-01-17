İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.
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İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması:
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İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul ili Beşiktaş ilçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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