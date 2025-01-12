Hayat Sana Nasıl Davranıyor?
Hayat Sana Nasıl Davranıyor?
Hepimiz zaman zaman hayatın bizimle nasıl bir ilişki içinde olduğunu sorgularız. Kimimiz için hayat bir dost gibi, kimimiz için ise zorlu bir öğretmen gibidir. Peki, senin için nasıl? Hayat sana destek mi oluyor, yoksa seni sınamak için sürekli yeni yollar mı arıyor? Belki de her şey düşündüğünden daha dengeli ama sen bunu fark etmiyorsun. Bakalım hayat sana nasıl davranıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında genelde nasıl bir ruh halindesin?
4. Hayatını üç kelimeyle nasıl tanımlarsın?
5. . İnsanlarla ilişkilerinde genel tavrın nedir?
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6. Kendine vakit ayırır mısın?
7. Hayatta bir hedef belirlerken ne kadar kararlısın?
8. Hayatta seni en çok mutlu eden şey nedir?
9. Zor zamanlarda genelde ne yaparsın?
10. Kendine ne kadar güveniyorsun?
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Hayat sana mükemmel davranıyor!
Hayat sana bazen iyi bazen kötü davranıyor!
Hayat sana berbat davranıyor!
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