29 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Geçtiğimiz saatlerde usta isim Müjdat Gezen hakkında çıkan ölüm haberlerine tepki gösteren Uğur Dündar X hesabından paylaşım yaptı. Tiyatronun efsanelerinden biri olan Müjdat Gezen hakkında çıkan ölüm haberleri kısa sürede endişe yarattı. Gazeteci Uğur Dündar, Gezen hakkındaki haberlere ateş püskürürken ünlü isimden haber de getirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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2. Gündemdeki olaylara dair açıklamalarıyla da adından bahsettiren Berna Laçin son zamanlarda sosyal medyadan gösterdiği tepkilerle manşetlere yerleşiyor. Bolu'da yaşanan yangın faciası ve otel ücretine dair açıklamalarıyla gündem olan isim yine attığı tweetle konuşuldu. Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada artan tepkilere şahit olmuşsunuzdur. Bundan bir süre önce de Kerimcan Durmaz ve Ümit Özdağ gibi isimler hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Berna Laçin'den Silivri Cezaevine gönderilen bu isimler hakkında ilginç bir benzetme geldi.
3. Uzun yıllardır ekranlarda olan varlığını devam ettiren, Esra Erol şimdilerde Esra Erol'da isimli programıyla gündeme geliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bir süredir magazin manşetlerine düşen Erol'u son olarak Müge Anlı ile yaşadığı polemikle anmıştık. Candaş Tolga'nın programına konuk olan Esra Erol boşanma ve evlilik hakkındaki görüşleriyle gündeme oturdu. Sosyal medyada tartışma yaratan Erol'un ifadelerine ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
4. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mansur Yavaş, geçtiğimiz yaz belediyenin düzenlediği organizasyonlara yaptıkları harcamalarla gündeme oturmuştu. Şevval Sam ve Ebru Gündeş gibi isimlerle yapılan anlaşmalar ve ortaya çıkan tutarlar ortalığın sallanmasına neden olmuştu. Son olarak Mor ve Ötesi konserine 21 milyon TL Harcandığı iddialarını yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamalarıyla konuşulmuştu. Gündem olan tutarların ardından Yalın'dan radikal bir konser kararı geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü ismin halk konseri vermeme kararı aldığı öğrenildi.
5. Hem şarkıları hem sahneleri hem de açıklamalarıyla adından bahsettiren Teoman bu sefer çok konuşulacak açıklamlara imza attı. Aile yaşantısı dışında özel hayatına dair pek çok açıklamada bulunan Teoman'a kızı Zeyno ile ilişkisi soruldu! 12 yaşına giren kızı Zeyno ve babalık hakkında konuşan isim yine sosyal medyaya damga vurdu. Gelin ne demiş birlikte bakalım...
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6. 2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Vefatının ardından kızı ile olan küslüğü ile gündeme gelen Tayfur geçmiş konularla ve davalık olduğu tartışma ile konuşulmuştu. Kızı Tuğçe Tayfur'la soyadını kullanma gerekçesiyle davalık olan Tayfur'un vefatının ardından mirası ve vasiyeti de çok konuşulmuştu. Tuğçe Tayfur'un açtığı mağazalar yüzünden başlayan tartışmanın ardından Tayfur'un mağazalarını tek tek kapattığı öğrenildi.
7. Paris Moda Haftasında Ellie Saab defilesinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Her zamanki gibi güzelliğiyle büyüleyen Erçel'in Paris'teki defileye özel imaj değişikliğine gittiği dikkatlerden kaçmadı! Meğer Hande Erçel baya baya kakül kadınıymış! Gelin, yeni saç modelini beraber inceleyim bir de oylayalım!
8. Başarılı kariyeri ve işlerinin yanında sık sık özel hayatıyla da gündem olan medya devi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde ilk göz ağrısının doğum gününü kutladı. Henüz 10 aylıkken geçirdiği kazanın ardından bir şekilde hayata tutunmayı başardığı için "mucize çocuk" olarak adlandırdığı kızı Banu Ilıcalı bugün 35 yaşına girdi. Kızlarını özellikle de doğum gününde bir an olsun aksatmayan Ilıcalı, kıymetli kızına oldukça duygusal bir doğum günü mesajı yazdı!
9. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin Tufan'ı daha doğrusu "Tufo"su Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Oldukça keyifli geçen sohbette Halil İbrahim Ceyhan'dan şoke edecek bir Serdar Ortaç itirafı geldi!
10. 2014'te Pamir Kıraner'le evlendikten sonra hayatını Amerika'ya taşıyan Saadet Işıl Aksoy'u en son Netflix'te yayınlanan Asaf dizisinde izlemiştik. Türkiye'de kalmaya veren Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksoy hem dönüşünün temelli olduğunu duyurdu hem de sebebini açıkladı.
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11. Geçtiğimiz günlerde kızı Lal Saran'ın nişan töreninde duygusal anlar yaşayıp kalbimizi eriten Sadettin Saran, gece gece eski albümleri karıştırmaya karar verdi. Yakışıklılığı ve karizmasıyla daima magazinin de dikkatini çeken iş insanının 20 yaşındaki halleri büyük beğeni topladı. Bir kullanıcının yorumuna ise direkt Sadettin Saran'ın kendisinden cevap geldi...😂 Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
12. 2023 yılında aşk yaşamaya başlayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te baş başa "sonsuza dek evet" demişti. Nikahtan hemen sonra bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz çift, heyecanla oğullarına kavuşmak için gün sayıyordu. Geçtiğimiz dakikalarda beklenen haber geldi! Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un doğum yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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