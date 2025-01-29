Katy Perry'nin Dev Kruvasanından Cardi B'nin Tarzına 29 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Katy Perry'nin Dev Kruvasanından Cardi B'nin Tarzına 29 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Jennifer Lopez
David Beckham
Hailey Bieber
Justin Bieber
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Katy Perry
Ariana Grande
Khloe Kardashian
Cardi B
Joe Jonas
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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